В Черкассах в медучреждении выявили хищение более 2,4 млн грн, выделенных на борьбу с COVID-19

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Больница закупала средства индивидуальной защиты по завышенной цене

В Черкассах в одном из медицинских учереждений правоохранители разоблачили хищение 2,4 млн грн бюджетных денег, выделенных на борьба с COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что деньги на борьбу с пандемией коронавируса выделил Черкасский городской совет. Тогда главный врач учреждения подписала ряд договоров с киевской компанией на закупку средств индивидуальной защиты и противоэпидемиологических средств на сумму 8 млн грн.

Однако оказалось, что стоимость приобретенного ассортимента медицинской продукции была существенно завышена. В частности, цена на защитные костюмы для врачей превышала рыночную больше, чем в два раза. Кроме того, заключение сделок происходило без обязательного соблюдения норм проведения тендерных процедур госзакупок.

Установлено, что в связи с этим бюджету города нанесен ущерб на более чем 2,4 млн грн. Руководительнице медучреждения уже сообщено о подозрении по статье о служебной халатности.

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Напомним, вчера, 19 ноября, в Киеве правоохранители провели обыски в Музее Революции Достоинства. Должностных лиц мемориального комплекса подозревают в хищении 111 млн грн, выделенных на реконструкцию.