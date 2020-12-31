В центре Запорожья установили елку из противогазов
Таким образом активисты хотят привлечь внимание к экологическим проблемам города
В Запорожье, на площади Фестивальной, активисты установили символическую елку, украшенную противогазами. Об этом сообщает Радио Свобода.
Согласно сообщению, необычное "дерево" установили напротив здания Запорожского облсовета и ОГА, где раньше обычно устанавливали центральную елку региона.
По словам инициатора акции Владимира Бобро, таким образом активисты пытаются привлечь внимание горожан и местных властей к проблемам города, прежде всего экоситуации в Запорожье.
"О городе Запорожье все прекрасно знают, что у нас по факту нечем дышать. Астматики, онкозаболевания. Главный посыл в том, что экоситуация у нас просто убийственная", – пояснил активист.
Как отмечается, 31 декабря активисты некоторое время будут дежурить возле елки, но убирать ее с площади пока не планируют. Говорят, что хотят таким образом поставить определенный социальный эксперимент, чтобы показать самим горожанам, как они относятся к родному городу.
Напомним, главная елка Украины, стоящая в Киеве на Софийской площади, заняла 7 место среди лучших новогодних деревьев из разных стран Европы.