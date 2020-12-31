live
Новости » Общество Читати новину українською

В центре Запорожья установили елку из противогазов

Таким образом активисты хотят привлечь внимание к экологическим проблемам города

В Запорожье, на площади Фестивальной, активисты установили символическую елку, украшенную противогазами. Об этом сообщает Радио Свобода

Согласно сообщению, необычное "дерево" установили напротив здания Запорожского облсовета и ОГА, где раньше обычно устанавливали центральную елку региона.

По словам инициатора акции Владимира Бобро, таким образом активисты пытаются привлечь внимание горожан и местных властей к проблемам города, прежде всего экоситуации в Запорожье.

Новости по теме: Как незабываемо встретить новогодние праздники в Ровно, если там нет даже главной елки

"О городе Запорожье все прекрасно знают, что у нас по факту нечем дышать. Астматики, онкозаболевания. Главный посыл в том, что экоситуация у нас просто убийственная", – пояснил активист.

Как отмечается, 31 декабря активисты некоторое время будут дежурить возле елки, но убирать ее с площади пока не планируют. Говорят, что хотят таким образом поставить определенный социальный эксперимент, чтобы показать самим горожанам, как они относятся к родному городу.

Новости по теме: В киевской больнице елку нарядили в костюм медика. Фото

Напомним, главная елка Украины, стоящая в Киеве на Софийской площади, заняла 7 место среди лучших новогодних деревьев из разных стран Европы.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Взгляд в будущее: Чего ждать Украине в политической, экономической и социальной сферах в 2021 году В Украине предлагают ввести штрафы за препятствование аудиту дорог Вступил в силу закон о продлении особого статуса Донбасса В Раде могут снова рассмотреть вопрос о лишении мандата за кнопкодавство
Loading...

программы канала ZIK

Хочу быть премьером / Олег Ляшко / новогоднее интервью на телеканале ZIK
Ирина Верещук о политике и личном / новогоднее интервью на телеканале ZIK
Политические итоги года. Требования МВФ. Судебная реформа. Вопрос Донбасса | Ток-шоу
Илья Кива | Ток-шоу
Не оливье единым. Подарки к праздникам. Мифы о COVID-19 | Детали дня | 30.12.20
Требования МВФ: В ожидании транша. Досрочные выборы. Политические прогнозы | Ток-шоу