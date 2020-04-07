В Центре общественного здоровья рассказали, когда надо смягчать карантин

Работник коммунальной службы в защитном костюме дезинфицирует дом во Львове EPA-EFE

В Украине есть определенная тенденция к уменьшению количества новых случаев инфицирования

В Центре общественного здоровья заявили, что смягчать карантинные мероприятия, введенные из-за пандемии коронавируса, надо только в случае устойчивой тенденции к снижению количества новых случаев заболевания. Об этом в эфире "Громадського" сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора за инфекционными болезнями Роман Родина.

По его словам, уже есть определенная тенденция к уменьшению количества новых случаев инфицирования. Он считает, что это доказывает, что карантинные меры "реально действуют".

"Означает ли это, что их надо быстро отменять? По моему мнению, их еще рано отменять, потому что мы должны будем увидеть устойчивую тенденцию к снижению", - заявил он.

Родина также уточнил, что в случае реального снижения заболеваемости коронавирусом вопрос смягчения карантина будет рассматриваться.

"Если мы будем видеть, что это устойчивая тенденция, которая не зависит от одного фактора - выходной день, не выходной - то конечно такой вопрос будет поднят. Что надо делать для этого? Я хочу, чтобы мы продолжали делать те ограничительные меры, которые сейчас введены", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров пока не намерен смягчать карантин в Украине из-за эпидемии коронавируса, а наоборот, рассматривает его усиления.