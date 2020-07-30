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В центре Киева произошли столкновения митингующих с применением слезоточивого газа

Активисты пытались мирно общаться, но диалог перерос в конфликт

Столкновения под Нацсоветом. Скриншот с видео Киев Сейчас

В Киеве под зданием Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания произошло силовое противостояние. Об этом сообщает телеграм-канал PavlovskyNews.

Отмечается, что к Нацсовету пришли сотрудники одного из местных телеканалов, чтобы выразить протест против планов регулятора лишить лицензии медиа. Однако туда же пришли представители "Нацкорпуса" и "С14".

Члены националистических группировок заявили, что телеканалу не место в информационном пространстве. Сначала стороны пытались мирно пообщаться, но потом диалог перешел в силовое противостояние.

Позже стало известно, что один из активистов "Нацкорпуса" брызнул слезоточивым веществом в одного из активистов акции, когда речь зашла о конфликте на Донбассе.

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Напомним, недавно под стенами Верховной Рады произошло столкновение между правоохранителями и активистами, которым не позволили пронести пакеты с мусором под парламент. Активисты хотели поддержать законопроект об управлении отходами, поскольку в Украине ежегодно производят 400 миллионов тонн мусора, а перерабатывается только 6% из этого количества.

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