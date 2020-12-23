В бюджете-2021 нет ни одной социальной нотки, – Марина Ставнийчук

Марина Ставнийчук Скріншот із відео

Рост минимальной пенсии, зарплаты, прожиточного минимума запланирован аж на конец 2021 года, подчеркнула юрист

Государственный бюджет Украины на следующий год является не бюджетом развития, а бюджетом выживания и проедания. Более того, в нем нет ни одной социальной нотки.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявила заслуженный юрист Украины, председатель Комитета по вопросам верховенства права НААУ Марина Ставнийчук.

"Когда мы посмотрим на бюджет 2021 года, то это бюджет выживания, бюджет проедания, а не бюджет развития. И даже если говорить о бюджете выживания, то в нем нет ни одной социальной нотки, потому что, если говорить о средней заработной плате, о минимальной заработной плате, о минимальном прожиточном минимуме, о минимальной пенсии в Украине, рост этих показателей планируется на конец 2021 года", – отметила Марина Ставнийчук.

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Гостья ток-шоу также отметила, что государство не выполняет свои обязательства перед украинцами, которые достигли 80-летия. Эти люди должны получать доплату в размере 500 грн к своей пенсии.

"По значительной территории страны, хотя задекларированы эти плюс 500 грн к пенсии людям, старше 80-летнего возраста, эти деньги не выплачиваются, и никто не осуществляет на самом деле контроль, получают ли пенсионеры или они где-то исчезают, эти деньги, где-то между строками или в областных отделениях, или районных, или теперь уже в ОТГ", - сказала Марина Ставнийчук.

Ранее сообщали, что Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2021 год. Доходы госбюджета предусмотрены в сумме 1 092 083,3 млн гривен, что на 6,9% (на 70 031,4 млн гривен) больше, чем в 2020 году.

Напомним, 23 декабря, накануне новогодне-рождественских праздников, журналисты телеканала ZIK провели эксперимент, во время которого исследовали, каким будет новогодний стол у обычных украинских пенсионеров и у народных избранников.