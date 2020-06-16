В Британии обнаружили, что дексаметазон уменьшает смертность при COVID-19

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Он также используется в борьбе с другими болезнями для уменьшения воспаления у пациента

Британские ученые заявляют, что препарат дексаметазон может спасти жизнь пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом заявил профессор из Оксфордского университета Мартин Ландри, сообщает Sky News.

"Результаты показывают: если пациентам с COVID-19, которые подключены к аппарату (ИВЛ – ред.) или получают кислород, предоставить дексаметазон, то это спасет их жизнь и сделает это по очень низкой цене", – заявил он.

По словам другого исследователя Питера Хорби, препарат дексаметазон используется в борьбе с другими болезнями для уменьшения воспаления у пациента.

Он добавил, что именно дексаметазон показал, что может значительно уменьшить смертность среди пациентов с коронавирусом.

По словам Хорби, эта находка является "большим прорывом" в борьбе с коронавирусом.

В частности, во время исследования установлено, что препарат уменьшает на треть летальные случаи среди пациентов с коронавирусом, которые подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, и на 20% среди людей, которые болеют COVID-19 и нуждаются в кислороде.

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