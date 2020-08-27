В борту танкера Delfi образовалась пробоина, в которую можно заплыть на лодке

Пробоина возникла из-за разбития судна о бетонный траверс пляжа

Танкер "Delfi" Telegram, Владислав Криклій

Начальник администрации Одесского морского порта Руслан Сахаутдинов заявил, что в борту танкера Delfi за 9 месяцев образовалась огромная пробоина, которую придется герметизировать. Об этом он сообщил на брифинге, передает "Думская".

Отмечается, что правый борт танкера разбило о бетонный траверс пляжа. "Пробоина таких размеров, что туда сейчас можно заплыть на лодке. Специалисты в течение нескольких дней должны решить, что с ним делать, на это понадобится около недели", – пояснил Сахаутдинов.

Кроме того, начальник администрации порта добавил, что крен судна составляет 18 градусов, и теперь можно легко передвигаться по палубе. По словам Сахаутдинова, компенсацию за работы по установке судна на ровный киль теперь должен оплатить владелец Delfi. "Администрация порта несла ежедневные расходы по мониторингу экологической обстановки вокруг танкера, установке бонов и устранению последствий загрязнения. Мы обязаны выставить судовладельцу эти расходы", – резюмировал глава администрации.

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Напомним, вчера, 26 августа, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что полузатонувший танкер Delfi поставили на ровный киль. Следующий этап эвакуации судна – визуальный осмотр корпуса, герметизация и ремонт танкера.