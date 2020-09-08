В большинстве школ антисептики есть, но запасов хватит на несколько недель, – Бабак

Сергей Бабак Скриншот видео

Еще есть время, чтобы выделить средства и закупить все необходимое, отметил парламентарий

Заявления о том, что в школах нет антисептиков, – это преувеличение. В большинстве школ все это есть, но запасов хватит на неделю или на месяц, то есть еще есть время, чтобы выделить средства и провести закупки.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Слуга народа"), глава парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Парламентарий отметил, что еще перед каникулами Верховной Рады в профильном комитете отмечали, что нужно подготовиться к 1 сентября, ведь в связи с пандемией коронавируса было понятно, как будет развиваться ситуация и что карантин не закончится. В частности, парламентарии отмечали необходимость МОН обратиться к Кабмину относительно выделения средств из фонда на борьбу с COVID-19 для того, чтобы школы закупили антисептики и т. д. до начала учебного года.

"К сожалению, этого сделано не было. Было обращение МОН к КМУ с просьбой вернуть, кажется, 2,2 млрд грн из "ковидовского" фонда, но на совсем другие вещи - на те программы, которые были сокращены во время секвестра бюджета. Это огромная проблема, и на первом заседании 2 сентября, которое было у комитета, мы вызвали временного исполняющего обязанности, заслушали о состоянии подготовки, уже имели какую-то определенную картинку не по всей стране, но по большинству школ на 1 сентября. Понимали, что это проблема, и уже от себя подали на премьер-министра обращение от Комитета, чтобы все же эти деньги выделили", – сказал Сергей Бабак.

Парламентарий сообщил, что в ВРУ зарегистрированы два законопроекта о выделении средств из фонда на борьбу с COVID-19 на закупку средств индивидуальной защиты.

"Это преувеличение, что в школах нет антисептиков. В большинстве школ действительно все есть. Но вопрос в том, что этого хватает, к сожалению, запасы у них на неделю, две, три, иногда на месяц. И вот здесь мы еще имеем определенное время для того, чтобы выделить деньги и закупить", – подчеркнул Сергей Бабак.

Напомним, как заявил и. о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет, организация материально-технического и финансового обеспечения учебного процесса в школах полагается на сельские, поселковые, городские и областные советы, поскольку средств на это у правительства в госбюджете нет.

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