В большинстве областей Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности, - ГСЧС

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Особенно осторожными следует быть жителям центральных, восточный и южных регионов

Государственная служба чрезвычайных ситуация предупреждает украинцев о чрезвычайном уровне пожарной опасности на территории большинства регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По информации Укргидрометцентра, 28-30 августа в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Крыму чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

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Напомним, по прогнозами синоптиков в пятницу, 28 августа, в центральных, северных и восточных областях будут наблюдаться дожди, в других - умеренная облачность без осадков.