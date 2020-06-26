В больницах "Укрзализныци" отказываются тестировать медиков: Глава ЦОЗ Белинская подтвердила – тесты даже не закупали

Фото из открытых источников

Государственная компания "Укрзализныця" отказалась выполнять указ президента Владимира Зеленского о защите медицинских работников. Закупку тестов и тестирование сотрудников в компании не проводили. Об этом говорится в ответе Центра охраны здоровья "Укрзализныци" на запрос издания OBOZREVATEL.

Издание пишет о полном срыве ПЦР-тестирования в ведомственных больницах УЗ. Сотрудники этих больниц заявили: недавно назначенный руководитель Центра общественного здоровья УЗ Наталья Белинская, когда они обращались к ней с вопросом о выполнении компанией обещания президента о защите медиков, отвечала, что они должны покупать тесты за собственные средства.

Сама Наталья Белинская в ответе на запрос "Обозревателя" о правдивости этой информации подтвердила - "оборудование и расходные материалы для проведения ПЦР-тестирования в ведомственных больницах общества не закупались".

Фото из открытых источников

Более того, как стало известно СМИ, заключение договоров с победителями тендеров для ЦОЗ блокируется на уровне руководства Центра и происходит исключительно после проведения Натальей Белинской личных встреч с представителями компаний-победителей. "Это может свидетельствовать о наличии коррупционной составляющей", - говорится в статье.

Напомним, ранее президент Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон об усилении защиты медиков, в котором, среди прочего, речь идет о своевременном тестирования медиков. После того, как ЦОЗ УЗ саботировал требование закона, Объединенный профсоюз железнодорожных больниц попросил у Зеленского помощи и защиты. В зарегистрированной на сайте президента петиции медики рассказали о катастрофической ситуации с проведением закупок для ведомственных больниц УЗ, полным срывом анонсированной государством программы защиты медиков от коронавируса и организации ПЦР-тестирования, а также попросили не допустить возможной продажи за бесценок больниц УЗ.

По данным медиков, подобные планы может вынашивать действующий руководитель ЦОЗ УЗ Наталья Белинская, которая, как следует из петиции, всячески препятствует нормальной работе медиков на железной дороге.