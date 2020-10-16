В больницах Киева для больных COVID-19 остались свободными 800 коек, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов Фото - kmu.gov.ua

Наиболее напряженная ситуация с койками в Одессе и Одесском регионе, а также в Донецкой и Луганской областях

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в столичных больницах с 2781 койко-места, выделенного для лечения пациентов с COVID-19, более 800 остаются свободными. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Интер", сообщает Интерфакс-Украина.

"В Киеве на сегодня отведено под лечение больных COVID 2781 койко-место. По состоянию на утро занято 1941 койко-мест, то есть вы видите, что более 800 коек свободны", - сказал министр.

Он также отметил, что некоторые медучреждения столицы, в том числе Александровская больница, заполнены, но в таком случае пациентов увозят в другие больницы, согласно утвержденных маршрутов.

"У нас есть четкое понимание, как мы дальше будем увеличивать количество коек ... мы будем их увеличивать до 52 тысяч - это 30% от всего коечного фонда, который есть в стране и который может быть использован для лечения больных COVID", - пояснил Степанов.

Он отметил, что напряженная ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Киеве, где до 70% койко-мест заняты, такая же ситуация в Харьковской области. "Более напряженная - в Донецкой, Луганской, Одесской областях и в самой Одессе, где мы постоянно увеличиваем количество койко-мест", - добавил глава Минздрава.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов сказал, что медицинская система страны может ввести для лечение больных коронавирусом максимум 52 тысячи коек.