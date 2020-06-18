В Болградском районе Одесской области вводят усиленный карантин из-за COVID-19

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Запрещаются пассажирские перевозки и закрываются на карантин ТРЦ и заведения питания

В Болградском районе Одесской области в последнее время фиксируется резкое увеличение количества больных коронавирусной болезню COVID-19. В связи с этим в населенных пунктах усиливают карантин – вводят ряд ограничений и запретов. Об этом сообщает пресс-служба Болградской РГА.

"В последнее время количество больных в районе ежедневно растет. На сегодняшний день зарегистрировано 84 случая заболевания СОVID-19. Болградский район занимает 3 место в Одесской области по количеству больных после м. Одесса и Подольского района", – говорится в сообщении.

Как отмечается, решение об усилении карантина было принято 17 июня на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Болградской райгосадминистрации.

Так, с 18 июня в Болградском районе запрещаются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в пригородном внутрирайонном сообщении. В частности, речь идет о пассажирских перевозках на автобусных маршрутах в режиме маршрутного такси.

Однако, разрешаются такие перевозки:

легковыми автомобилями с количеством пассажиров включая водителя, до пяти без учета лиц в возрасте до 14 лет или большим количеством пассажиров при условии, если они являются членами одной семьи;

служебными и/или арендованными автомобильными транспортными средствами работников предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, которые обеспечивают охрану здоровья, продовольственное обеспечение и другие.

Кроме этого, РГА обратилась к Одесской облгосадминистрации с просьбой запретить перевозку пассажиров в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении.

Также с 22 июня в Болградском районе будет запрещено:

деятельность продовольственных и непродовольственных рынков,

работа заведений общественного питания;

функционирования торгово-развлекательных центров,

деятельность других заведений развлекательной деятельности, фитнес-центров, заведений культуры, торгового и бытового обслуживания населения.

В то же время запрет не касается таких видов деятельности:

торговля продуктами питания, горючим, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и садовым материалом при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты, а также соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;

осуществление банковской и страховой деятельности, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, техническому обслуживанию регистраторов расчетных операций, объектов почтовой связи при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты, а также соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;

торговая деятельность и деятельность по предоставлению услуг общественного питания с применением адресной доставки заказов при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты, а также соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Напомним, накануне в Тернополе приняли решение об усилении карантинных ограничений в связи с увеличением количества больных COVID-19. В частности, запрещаются массовые мероприятия, вводятся ограничения работы заведений общественного питания и прочее.