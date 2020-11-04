В ближайшее время ООН рассмотрит обновленный проект резолюции по Крыму, - Джапарова

Первый замглавы МИД Эмине Джапарова UATV

По ее словам, ООН провела онлайн-конференцию по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму

В ближайшее время Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит обновленный проект резолюции о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в Twitter.

По ее словам, ООН провела онлайн-конференцию по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Участие в которой приняли дипломаты из ведущих международных организаций в Нью-Йорке, Женеве, Вене, Страсбурге и Киеве.

"Пытки, принудительный призыв, преследования СМИ, репрессии против Меджлиса и Украинской православной церкви со стороны российских оккупантов являются ключевыми элементами обновленного проекта резолюции о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, который Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит в ближайшее время", - написала Джапарова.

Напомним, 3 ноября Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор трем крымским татарам "красногвардейской группы", обвиняемым в принадлежности к исламской партии "Хизб ут-Тахрир".