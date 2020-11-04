live
Новости » Общество Читати новину українською

В ближайшее время ООН рассмотрит обновленный проект резолюции по Крыму, - Джапарова

Первый замглавы МИД Эмине Джапарова UATV

По ее словам, ООН провела онлайн-конференцию по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму

В ближайшее время Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит обновленный проект резолюции о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в Twitter.

По ее словам, ООН провела онлайн-конференцию по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Участие в которой приняли дипломаты из ведущих международных организаций в Нью-Йорке, Женеве, Вене, Страсбурге и Киеве.

"Пытки, принудительный призыв, преследования СМИ, репрессии против Меджлиса и Украинской православной церкви со стороны российских оккупантов являются ключевыми элементами обновленного проекта резолюции о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, который Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит в ближайшее время", - написала Джапарова.

Новости по теме: Украина пригласит Россию к участию в Крымском саммите, – Джапарова

Напомним, 3 ноября Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вынес приговор трем крымским татарам "красногвардейской группы", обвиняемым в принадлежности к исламской партии "Хизб ут-Тахрир". 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

В случае победы Трампа, Байден и его группы влияния будут еще больше подстрекать население, – эксперт Байден против Трампа: Что эти выборы означают для остального мира "Судный день" в США: Американцы готовятся к противостояниям на улицах В США открылись избирательные участки: Как происходит волеизъявление на выборах президента
Loading...

программы канала ZIK

Елена Лукаш | Ток-шоу
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Выборы в США: Кто победит? Раду распустят? Коронавирус в Украине | Детали дня | 03.11.20
КСУ vs власть. Локдаун в Украине. Новые признания Жвании | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу
Михаил Добкин | Ток-шоу