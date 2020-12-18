В ближайшее время мы утвердим Национальный план вакцинирования от COVID-19, - Шмигаль

Денис Шмыгаль Правительственный портал

По его словам, сейчас продолжаются переговоры о закупках дополнительных доз вакцины

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что правительство разрабатывает Национальный план вакцинирования от COVID-19, который утвердят уже в ближайшее время. Об этом он рассказал во время онлайн-беседы с ведущими предпринимателями на тему "Украина и мир 2021" сообщает Правительственный портал.

По словам главы Кабмина, в плане подробно расписано, как и в какой очередности будет проводиться вакцинация. Также в нем будет предусмотрено, какие категории граждан должны получить вакцину бесплатно.

"Мы ожидаем, что начиная с февраля мы начнем вакцинировать врачей, и дальше в марте запланирован первый миллион доз от COVAX. Далее помесячно это количество будет расти... Прежде всего будут вакцинированы медики, военные и люди, которые находятся в группе риска", — подчеркнул Шмыгаль.

Также он отметил, что 4 миллиона человек получат возможность вакцинироваться благодаря глобальной инициативе COVAX, что предоставит Украине 8 миллионов доз вакцины.

"Это лишь первая часть. Мы закладываем деньги на приобретение дополнительных доз. В бюджете создан спецфонд для закупки вакцин. Этот фонд будет наполняться и мы будем докупать то количество вакцин, которое необходимо для вакцинирования украинцев", — отметил Шмигаль.

Он уточнил, что ведутся переговоры по закупке дополнительных доз вакцины на уровне руководства государств. На уровне компаний ведет переговоры Министерство здравоохранения.

Напомним, ранее руководитель Кабинета министров предположил, что для доставки вакцины от COVID-19 используют самолет "Мрия", если туда установят необходимое холодильное оборудование.