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В ближайшее время мы утвердим Национальный план вакцинирования от COVID-19, - Шмигаль

Денис Шмыгаль Правительственный портал

По его словам, сейчас продолжаются переговоры о закупках дополнительных доз вакцины

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что правительство разрабатывает Национальный план вакцинирования от COVID-19, который утвердят уже в ближайшее время. Об этом он рассказал во время онлайн-беседы с ведущими предпринимателями на тему "Украина и мир 2021" сообщает Правительственный портал

По словам главы Кабмина, в плане подробно расписано, как и в какой очередности будет проводиться вакцинация. Также в нем будет предусмотрено, какие категории граждан должны получить вакцину бесплатно.

"Мы ожидаем, что начиная с февраля мы начнем вакцинировать врачей, и дальше в марте запланирован первый миллион доз от COVAX. Далее помесячно это количество будет расти... Прежде всего будут вакцинированы медики, военные и люди, которые находятся в группе риска", — подчеркнул Шмыгаль.

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Также он отметил, что 4 миллиона человек получат возможность вакцинироваться благодаря глобальной инициативе COVAX, что предоставит Украине 8 миллионов доз вакцины.

"Это лишь первая часть. Мы закладываем деньги на приобретение дополнительных доз. В бюджете создан спецфонд для закупки вакцин. Этот фонд будет наполняться и мы будем докупать то количество вакцин, которое необходимо для вакцинирования украинцев", — отметил Шмигаль.

Он уточнил, что ведутся переговоры по закупке дополнительных доз вакцины на уровне руководства государств. На уровне компаний ведет переговоры Министерство здравоохранения.

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Напомним, ранее руководитель Кабинета министров предположил, что для доставки вакцины от COVID-19 используют самолет "Мрия", если туда установят необходимое холодильное оборудование.

 

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