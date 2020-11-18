В Бердянск и Очаков перебрасывают четыре воинские части ВМС

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Решение мотивируют желанием создать надлежащие условия для размещения личного состава перспективных воинских частей

Распоряжением Кабинета министров к Азовскому морю передислоцируют четыре воинские части Военно-морских сил. Соответствующее решение правительство приняло сегодня на своем заседании.

Так, на постоянное пребывание в Бердянск (Запорожская область) перенаправляют три части. Из Николаева туда перебросят радиотехническую роту (военная часть А1980) и Южную военно-морскую базу (А3130). Из Одесской области в Бердянск передислоцируют отдельный пушечный артиллерийский дивизион (А2611).

В Очаков из Николаева вернется пушечный артиллерийский дивизион военной части А1804.

Как отмечается в пояснительной записке такие шаги позволят создать надлежащие условия для размещения личного состава перспективных военных частей.

На реализацию распоряжения в этом году были спланированы соответствующие бюджетные ассигнования, а выполнение этих задач не потребует дополнительных материальных и других финансовых расходов из государственного или местного бюджетов.

К слову, не обошлось сегодня и без других громких заявлений относительно военных. В частности, в Минобороны сообщили, что схема подготовки офицерского состава в новой системе профессионального военного образования будет предусматривать обязательное тестирование поступающих для определения уровня владения английским языком.