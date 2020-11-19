В Беларуси умерла звезда советского кино Любовь Румянцева

Любовь Румянцева Фото из открытых источников

О причине смерти не сообщается

В 77 лет из жизни ушла актриса театра и кино Любовь Румянцева. Об этом сообщила пресс-служба Национальной киностудии Беларусьфильм в Facebook.

"Любовь Григорьевна сделала неоценимый вклад в развитие и популяризацию белорусского кино и театра. В ее фильмографии десятки блестяще сыгранных ролей, среди них такие известные и любимые зрителем, как: "Альпийская баллада", "Анечка", "Дорога на Рюбецаль", "Венок сонетов", "Расписание на послезавтра", "Три талера", - говорится в сообщении.

На данный момент о причине смерти не сообщается.

Любовь Румянцева родилась 18 апреля 1943 года в Пятигорске. Славу в советском кино ей принесла роль в кинокартине "Альпийская баллада" 1965 года.

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