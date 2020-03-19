В АТБ заявили об удвоении складских запасов, чтобы обеспечить бесперебойные поставки товаров и продуктов в магазины сети

АТБ

Компания "АТБ-Маркет" объявила о введении новых мер, которые должны обеспечить стабильную деятельность сети, а также наличие в достаточном количестве ассортиментных позиций на полках магазинов.

Как сообщили в пресс-службе АТБ, сеть работает в штатном режиме и намерена удвоить товарные запасы на всех распределительных центрах компании, особенно региональных, и в магазинах по перечню товаров повышенного спроса не менее чем на 30 календарных дней, чтобы гарантировать наличие на полках магазинов сети товаров повседневного потребления.

"Компания "АТБ-Маркет", являясь не только лидером украинской отрасли розничной торговли, но и своеобразным фундаментом украинской продовольственной безопасности, концентрирует все свои ресурсы для обеспечения бесперебойной доставки товаров и формирования товарных запасов, как в распределительных центрах, так и в магазинах. Обеспечивает наличие на полках магазинов продуктов и товаров первой необходимости для каждого покупателя", — сообщили в компании.

АТБ

Чтобы предоставить покупателям всю необходимую продукцию, сеть АТБ на весь период действия общенационального карантина вводит мораторий на реализацию оптовыми партиями следующих групп товаров: сыпучие, бакалея, заморозка, антибактериальные и дезинфицирующие средства. Помимо этого, компания вводит в ассортиментный перечень магазинов отечественные аналоги позициям собственного импорта из таких стран, как Италия, Польша, Словакия и т.д., что является дополнительной мерой обеспечения всех необходимых товаров повседневного потребления.

"Корпорация АТБ и сеть ее магазинов располагают достаточными товарными запасами, чтобы оперативно пополнять полки, каким бы большим ни был спрос на те или иные продукты — гречку, рис, макароны, консервы, сахар и т.п. В случае необходимости система оперативной логистики сети АТБ позволяет обеспечить доставку наиболее востребованных продуктов и товаров первой необходимости, которые всегда есть в запасе в собственных распределительных и складских центрах корпорации", — заявила Наталья Шаповалова, и.о. Генерального директора компании "АТБ-маркет", отвечая на вопрос о стабильном обеспечении полок сети АТБ товарами повседневного спроса.

Ценовая политика сети АТБ останется неизменной, невзирая на любые обстоятельства: стоимость продуктов и товаров в дискаунтерах лидера украинского ритейла, как и всегда, на 10-15% ниже среднерыночной. А при покупке продукции собственных торговых марок сети АТБ экономия может достигать 40%.

АТБ

Чтобы защитить покупателей сети от действий спекулянтов и паникеров, компания объявила о введении с 18 марта ограничений на продажу товаров в одни руки, которые позволят избежать нехватки товаров в отдельных магазинах сети из-за ажиотажного спроса.

"Заботясь о покупателях, компания боролась и будет бороться с искусственным ажиотажем на продукты первой необходимости. Просим наших покупателей с пониманием отнестись к этим ограничениям. Ажиотаж создают не столько запасливые граждане, сколько недобросовестные покупатели, которые затем спекулируют товарами первой необходимости. Чтобы не допустить искусственно созданного ажиотажа, компания "АТБ-Маркет" вводит во всех супермаркетах превентивные меры. В частности, вода, пиво и напитки в пластиковых бутылках будут отпускаться в количестве не более 12 единиц в одни руки. Все остальные товары будут отпускаться в количестве не более 5 штук в одни руки", — разъяснили в компании.

Ранее компания объявила о введении дополнительных противоэпидемических протоколов, которые усилят действующие стандарты сети АТБ в сфере безопасности продукции согласно международным стандартам. Дополнительные меры призваны защитить сотрудников и партнеров компании, а также покупателей, обеспечивая для них максимально безопасные условия совершения повседневных покупок. В магазинах сети АТБ все помещения и рабочие поверхности проходят регулярную санитарную обработку профессиональными средствами, обеспечивающими дополнительную санитарно-гигиеническую защиту для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.