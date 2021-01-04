В Антарктиде возле станции "Академик Вернадский" откололся край ледника
Высота отколотой части составляет около 20 метров, а ширина-5 метров
В Антарктиде на острове Галиндез, где расположена украинская станция " Академик Вернадский", откололся край ледника. Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра в Facebook.
"На острове Галиндез, где расположена наша станция, от ледника Woozle Hill откололся край льда. Опытные полярники говорят, что в этом районе откол такого масштаба произошел впервые. Высота отколотой части составляет где-то 20 метров, это почти как 7-этажный дом. Ширина-5 м", - говорится в сообщении.
В НАНЦ добавили, что трещина в месте скола была давно, и ученые постоянно наблюдали за ледником.
"Эти исследования важны, ведь ледники, как и, например, пингвины или щучник, "рассказывают" об изменениях климата во всем мире", - отметили в центре.
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Ранее сообщалось, что в Антарктиде на Николая, 19 декабря, возле украинской станции "Академик Вернадский" родились первые пингвиненка.