В Антарктиде возле станции "Академик Вернадский" откололся край ледника

Высота отколотой части составляет около 20 метров, а ширина-5 метров

"На острове Галиндез, где расположена наша станция, от ледника Woozle Hill откололся край льда. Опытные полярники говорят, что в этом районе откол такого масштаба произошел впервые. Высота отколотой части составляет где-то 20 метров, это почти как 7-этажный дом. Ширина-5 м", - говорится в сообщении.

В НАНЦ добавили, что трещина в месте скола была давно, и ученые постоянно наблюдали за ледником.

Национальный антарктический центр

Национальный антарктический центр

"Эти исследования важны, ведь ледники, как и, например, пингвины или щучник, "рассказывают" об изменениях климата во всем мире", - отметили в центре.

Национальный антарктический центр

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Ранее сообщалось, что в Антарктиде на Николая, 19 декабря, возле украинской станции "Академик Вернадский" родились первые пингвиненка.