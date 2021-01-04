live
Новости » Общество Читати новину українською

В Антарктиде возле станции "Академик Вернадский" откололся край ледника

Украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" Фото из открытых источников

Высота отколотой части составляет около 20 метров, а ширина-5 метров

В Антарктиде на острове Галиндез, где расположена украинская станция " Академик Вернадский", откололся край ледника. Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра в Facebook.

"На острове Галиндез, где расположена наша станция, от ледника Woozle Hill откололся край льда. Опытные полярники говорят, что в этом районе откол такого масштаба произошел впервые. Высота отколотой части составляет где-то 20 метров, это почти как 7-этажный дом. Ширина-5 м", - говорится в сообщении.

В НАНЦ добавили, что трещина в месте скола была давно, и ученые постоянно наблюдали за ледником.

Национальный антарктический центр

Национальный антарктический центр

"Эти исследования важны, ведь ледники, как и, например, пингвины или щучник, "рассказывают" об изменениях климата во всем мире", - отметили в центре.

Национальный антарктический центр

Новости по теме: Пандемия охватила весь мир: Коронавирус обнаружили в Антарктиде

Ранее сообщалось, что в Антарктиде на Николая, 19 декабря, возле украинской станции "Академик Вернадский" родились первые пингвиненка.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Продолжение особого статуса Донбасса, отстранение Тупицкого от должности судьи КСУ и смерть модельера Пьера Кардена: Главное на утро 30 декабря Пробное ВНО на пороге: Особенности регистрации и прохождения независимого оценивания в 2021 году Тест, похожий на IQ для поступающих: Шкарлет хочет реформировать традиционное ВНО Дополнительные тесты ВНО можно будет сдать за деньги
Loading...

программы канала ZIK

Майдан. Дружба с Тимошенко и Ющенко | Евгений Червоненко | Новогоднее интервью на телеканале ZIK
Карьеру построил на
Павел Зибров о личной и жизни в независимой Украине / новогоднее интервью на телеканале ZIK
Военная кухня | Анатолий Матиос | Новогоднее интервью на телеканале ZIK
Итоги года | Ток-шоу
Работа в офисе Президента и планы на будущее / Юлия Мендель / новогоднее интервью на телеканале ZIK