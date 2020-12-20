В Антарктиде на украинской станции родились первые пингвинята

Новорожденные пингвинята возле станции "Академик Вернадский" Facebook / Национальный антарктический научный центр

Украинские ученые планируют назвать детенышей пингвинов Николайчиками

В Антарктиде вчера, 19 декабря, возле украинской станции "Академик Вернадский" родились первые пингвинята. Об этом сообщила пресс-служба Национального антарктического научного центра в Фейсбук.

Отмечается, что сразу у двух пар пингвинов дженту вылупилось трое детенышей. У одной самки появились на свет двое пингвинят, а у другой – пока что один, но второй вскоре должен вылупиться. При этом ученые добавили, что первенцев видимо назовут Николайчиками.

Сейчас детеныши имеют серый пушок, однако в конце января начнут линять и будут иметь черно-белую окраску. Предполагается, что 20-30 дней пингвинята будут в гнезде под уходом родителей. "Кстати, детей они кормят по очереди: пока один сидит на гнезде, другой добывает пищу в океане. Потом возвращается, меняет партнера и начинает кормить птенцов", – написали в научном центре.

Напомним, в октябре в Антарктиде в районе украинской станции "Академик Вернадский" пингвины выстроились в огромную очередь к океану, чтобы раздобыть рыбу. Тогда член антарктической экспедиции рассказал, что "движуха" проходила с четырех до пяти утра.