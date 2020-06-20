В аннексированном Крыму обнаружили большие запасы подземных пресных вод

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Бурения скважин для добычи глубоких подземных вод является дорогостоящим

На территории аннексированного Крыма ученые обнаружили большие запасы подземных вод, которые сосредоточены в горах полуострова. Об этом сообщает Интерфакс-Россия с ссылкой на Севастопольский университет.

"Ученые установили, что по сети тектонических разломов на глубине 900-1100 м происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-85°С. На глубинах от 350 до 500 м также проходят водные потоки, мигрирующие по тектоническим разломам через всю территорию Крыма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уникальность этих потоков подземных вод в том, что они формируются в природных опреснителях при интенсивном испарении морской воды, которая поступает. Эти "опреснители" расположены на глубине более 2,5 тыс. метров, а образование пресных вод происходит непрерывно за счет конденсации пара в пористых карстовых породах, независимо от осадков и времени года.

"Учитывая, что территория Крыма имеет многочисленную сеть сквозных тектонических разломов, возможный отбор подземных пресных вод вблизи населенных пунктов, которые нуждаются в водоснабжении", - отметил заведующий научно-исследовательской лабораторией вуза Николай Ковалев.

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Однако, основной проблемой добычи глубоких подземных вод является высокая стоимость бурения скважин.

Так, по предварительной оценке, большие сквозные подземные потоки (примерно 20) и более мелкие (более 30 потоков) ежегодно безвозвратно сбрасывают под акватории Азовского и Черного морей более 1 млн кубических метров пресных вод в сутки. По словам ученых, это в несколько раз превышает объемы добычи через существующие скважины.

Отмечается, что на исследование двух очагов, в которых формируются напорные подземные пресные воды, ушло два года.

Напомним, ранее так называемый глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что в этом году на аннексированном полуострове наблюдается самая большая засуха за последние 150 лет, которая вызвала дефицит воды.