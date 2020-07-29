В аэропорту "Киев" открыли пункт тестирования на коронавирус

Аэропорт Киев

Результаты будут поступать на электронную почту в течение 24 часов

В Международном аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского оборудовали специальный пункт для тестирования пассажиров на COVID-19. Исследования преимущественно проходят пассажиры, прилетевшие из стран "красной зоны", однако тест может пройти любой пассажир. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Согласно сообщению, после прохождения ПЦР-теста, результаты исследования поступят на электронную почту пассажира в течение 24 часов. Также результаты тестов лаборатория будет присылать в Центр общественного здоровья.

При наличии отрицательного результата, с мобильного приложения "Дій вдома" пассажиру придет уведомление о снятии с резервации и прекращении действия двухнедельного контроля самоизоляции.

Ранее сообщалось, что пройти ПЦР-тестирование на коронавирус COVID-19 можно в трех украинских аэропортах - "Львов", "Борисполь" и "Харьков". Это позволит пассажирам, которые прибывают из "красной зоны", избежать самоизоляции.