live
Новости » Общество Читати новину українською

В аэропорту "Киев" открыли пункт тестирования на коронавирус

Аэропорт Киев

Результаты будут поступать на электронную почту в течение 24 часов

В Международном аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского оборудовали специальный пункт для тестирования пассажиров на COVID-19. Исследования преимущественно проходят пассажиры, прилетевшие из стран "красной зоны", однако тест может пройти любой пассажир. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Согласно сообщению, после прохождения ПЦР-теста, результаты исследования поступят на электронную почту пассажира в течение 24 часов. Также результаты тестов лаборатория будет присылать в Центр общественного здоровья.

При наличии отрицательного результата, с мобильного приложения "Дій вдома" пассажиру придет уведомление о снятии с резервации и прекращении действия двухнедельного контроля самоизоляции.

Новости по теме: Украина с 1 августа будет делить страны на "красную" и "зеленую" зоны по новым правилам

Ранее сообщалось, что пройти ПЦР-тестирование на коронавирус COVID-19 можно в трех украинских аэропортах - "Львов", "Борисполь" и "Харьков". Это позволит пассажирам, которые прибывают из "красной зоны", избежать самоизоляции.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Медведчук: Записи разговоров Порошенко и Байдена необходимо расследовать Порошенко вел себя как руководитель колониальной администрации, а президентом был Байден, – академик Журавский о "пленках Порошенко" "Обнимаю и жму руку": Кто кого и насколько сильно обнимает на новых "пленках Порошенко" и при чем здесь Путин Деркач: Байден скрыл от Сената и Конгресса США преступные действия Порошенко в Крыму в 2016 году
Loading...

программы канала ZIK

Перепалки в студии | Падение рейтингов
Ирина Верещук | Ток-шоу
Монобольшинство теряет доверие. Будет ли Байден управлять Украиной опять? | Ток-шоу
Разумков в президенты? Игорный бизнес. Новая волна COVID-19 | Детали дня | 28.07.20
Кто хочет убрать Степанова? Первые сутки перемирия. Новые откровения Жвании | Ток-шоу
Надежда Савченко | Ток-шоу