В аэропорту Афин задержали 17 украинцев из рейсов из Киева, ночь провели в изоляторе
У пассажиров забрали все вещи, кроме телефонов. Также им не дают воду и еду
В аэропорту Афин задержали 17 граждан Украины, которые прилетели в Грецию из Киева, из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран. Об этом сообщил один из задержанных пассажиров "Европейской правде".
Согласно сообщению, украинцы прибыли в греческую столицу в субботу вечером, 4 июля, двумя рейсами авиакомпании Ryanair (вылетел из "Борисполя" в 18:00) и авиакомпании Wizz Air (вылетел в 18:45 из аэропорта "Киев").
После прибытия во время паспортного контроля 17 гражданам Украины было отказано во въезде в страну и их задержали. Среди задержанных – 15 взрослых и двое детей 8 и 9 лет.
"Когда мы приехали в "Жуляны" нас на регистрации строго расспрашивали и рассматривали весь пакет документов (мы даже сделали тест в лаборатории и предоставили с мокрой печатью). Все показав и рассказав, нас отпустили на паспортный контроль. И уже по прилету на паспортном контроле нас остановили и отправили. Пока мы были в аэропорту нас пытались заставить подписать согласие на депортацию, мы отказались", - рассказал один из пассажиров.
Пассажиров отвезли в полицейский участок на территории аэропорта и разместили по камерам, в том числе детей. Они провели там ночь и остаются там на данный момент.
У пассажиров забрали все вещи, в том числе ноутбуки, но разрешили оставить телефоны, однако без зарядных устройств.
Украинцы жалуются на плохие условия содержания и антисанитарию: в туалетах нет мыла и туалетной бумаги, им позволили купить за свой счет, на полу лежат тараканы. Также им не дают воду и еду.
По словам пассажиров, сегодня утром они связались с консулом, которая сказала им, что украинцы не имели права на въезд и должны возвращаться в Украину теми же рейсами. Оба рейса будут только во вторник.
Украинские дипломаты не приезжали в аэропорт. Также пассажиры звонили на "горячую линию" МИД, где им пообещали разобраться в ситуации и оказать помощь.
Ранее сообщалось, что Европейский Союз продлил запрет на несущественные поездки украинцев, однако есть исключения. Совет ЕС определил категории граждан третьих стран, которые смогут попасть в Европу.