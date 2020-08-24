В 29-ю годовщину Независимости Украины на Донбассе уже 29-день нет боевых потерь, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский на Софийской площади Укринформ

Об этом он рассказал во время выступления на Софийской площади

Президент Владимир Зеленский заявил, что в день, когда вся Украина отмечает 29-ю годовщину Независимости, на востоке страны 29 дней подряд нет боевых потерь. Об этом глава государства рассказал во время выступления на Софийской площади, сообщает Укринформ.

"Год назад я рассказывал о том, как каждое мое утро начинается с СМС-сообщения от Генерального штаба Украины. СМС о количестве раненых и погибших за минувшие сутки на передовой. Цифры бывают разными, да только одно сообщение делает утро добрым: "раненых – ноль, погибших – ноль". Сегодня 29-ый день подряд у меня и всей нашей Украины утро действительно доброе. Так, перед нами встало много новых вызовов. Но сегодня - 29 дней, как на востоке Украины у нас нет боевых потерь", - подчеркнул Зеленский.

Также президент добавил, что сейчас 29 дней, как украинские города и села не хоронят своих героев, 29 дней, как жены и дети слышат в телефонной трубке: "Целую вас, мои родные. Скоро вернусь домой".

Кроме этого, Зеленский рассказал, что, находясь на востоке страны, он спросил у местных жителей, слышали ли они новость о "тишину", и заверил, что в ответ ему сказали: "Мы слышим не новость. Мы слышим тишину".

"И сегодня, в 29-ый день перемирия, в 29-ю годовщину Независимости, мы все просим Бога лишь об одном: пусть дни тишины станут месяцами, месяцы - годами, годы - веками, а потом тысячелетиями. Мира, согласия и процветания украинской земли!"- подытожил глава государства.

Напомним, из-за проведения торжественных мероприятий по случаю Дня Независимости Украины в центре столицы перекрыли дорожное движение.