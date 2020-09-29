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В 2021 году в Украине запустят программу "Большой реставрации", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

В планах восстановить 100 объектов культуры и туризма

Президент Владимир Зеленский заявил, что в 2021 году наряду с "Большим строительством" будет запущена масштабная программа большой реставрации, которая охватит восстановление 100 объектов культуры и туризма. Об этом глава государства рассказал во время общения с представителями СМИ в Винницкой области, сообщает Офис президента.

"Это очень важные объекты. Они уже не инфраструктурные – они прежде всего исторические. И они как туристические "магниты" могут привлекать как украинских туристов, так и иностранных", – сказал Зеленский.

Также он уточнил, что эта программа уже предусмотрена в проекте государственного бюджета на следующий год.

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"У нас будет амбициозный список из 100 объектов по всей стране. Их, кстати, гораздо больше. Но мне кажется, что это правильное, хорошее начало", – отметил президент и добавил, что в перечень объектов, которые будут реставрировать в следующем году, стоит включить, в частности, дворец Потоцких, что в Тульчине Винницкой области.

По словам президента, в 2021 году будут продолжать реализовать национальную программу "Большое строительство", ведь "до любого дворца надо доехать, поэтому строятся дороги". 

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при его каденции в Виннице появится современный аэропорт.

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