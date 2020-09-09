В 2021 году учителям увеличат зарплату: Шкарлет рассказал, насколько

Сертификация учителей начальных классов Фото из открытых источников

С 1 января зарплата учителей составит 12911 грн

С января 2021 года увеличат размеры должностных окладов всем работникам, оплата труда которых осуществляется по единой тарифной сетке. Об этом в Кабмине рассказал глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет, передает "Украинская правда".

"Слухи, которые сейчас распространяются в СМИ о сокращении оплаты труда педагогам не соответствуют действительности. При нынешних условиях это невозможно", - говорится в сообщении.

Если говорить о конкретных цифрах, например, ставка заработной платы учителя высшей категории на 1 января 2021 года составит 6461 грн, а на 1 июля – 7001 грн.

Фактически, расчетная заработная плата учителей с 1 января 2021 года составит 12911 грн, а с июля – 13990 грн.

Также врио министра сообщил, что на обращение парламентского образовательного комитета была создана рабочая группа для разработки проекта Концепции трансформации оплаты труда работников учреждений образования и науки.

Недавно состоялось первое учредительное заседание, на котором рассматривались только предложения от представителей рабочей группы.

Также В МОН заявили, что заработная плата учителей должна стимулировать их к профессиональному развитию.

Новости по теме: В Украине планируют страховать учителей и детей от коронавируса

Ранее появилась информация о том, что Минобразования хочет снизить зарплаты учителям и уменьшить надбавки.