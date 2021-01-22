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В 2021 году Pfizer предоставит 40 млн доз вакцины бедным странам

Американская вакцина против коронавируса Pfizer REUTERS

Поставки планируют начать в конце марта

Американская компания Pfizer, в рамках инициативы COVAX, предоставит бедным странам и странам со средним уровнем доходов 40 млн доз вакцины против коронавируса. Об этом пишет Associated Press.

"Мы поддерживаем миссию COVAX и гордимся тем, что работаем вместе, чтобы развивающиеся страны имели такой же доступ (к вакцинам - ИФ), как и остальная часть мира, что даст нам возможность сделать еще один шаг на пути к завершению этой глобальной пандемии", - заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.

Поставки планируют начать в конце марта после заключения всех необходимых соглашений.

В то же время в компании отказались назвать стоимость контракта.

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Напомним, недавно в Бостоне уборщик случайно уничтожил 1900 доз вакцины от компании Moderna, выключив холодильник, где хранился препарат.

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