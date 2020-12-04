В 2021 году может произойти самый серьезный за 75 лет гуманитарный кризис, - ООН

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В частности 270 миллионов человек могут умереть от голода

В ООН считают, что следующий год может стать катастрофическим за последние 75 лет. Причиной называют рост количества людей, которые находятся на грани голодной смерти. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, выступая на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом.

По его словам, из-за пандемии количество людей, которые могут умереть от голода, выросло со 135 до 270 млн.

"Судя по ситуации на это время, 2021 год может стать катастрофическим. 2021 год может стать годом самого серьезного гуманитарного кризиса с момента основания ООН", - заявил Бизли.

В связи с этим он призвал мировых лидеров и международные организации уделить внимание финансированию борьбы с голодом и с причинами, вызывающими миграцию.

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Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал списать долги бедным странам или хотя бы отсрочить их погашение к концу следующего года из-за пандемии коронавируса.