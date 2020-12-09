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В 2020 году самыми упоминаемыми в Twitter были Илон Маск, Трамп и BTS

Больше всего ретвитов за историю работы соцсети в 2020 набрала новость о смерти актера Чедвика Боузмана

Twitter Фото из открытых источников

Соцсеть Twitter опубликовала отчет о самых популярных твитах уходящего года, а также поделились информацией о том, какие люди и темы были наиболее интересны пользователям. Об этом говорится в отчете Twitter за 2020 год

Как отмечается, наиболее популярные хэштеги 2020 – #COVID19, #BlackLivesMatter, #StayHome.

Самые популярные эмодзи в 2020 –

Статистика Twitter за 2020 Twitter

Больше всего ретвитов в 2020 набрала публикация о смерти актера Чедвика Боузмана, она же стала самой популярной за время работы Twitter, набрав более 7 миллионов реакций.

 

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На четвертом месте в топе ретвитов –

 

Самые упоминаемые люди в Twitter за 2020 –

Статистика Twitter за 2020 Twitter

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Напомним, чаще всего в 2020 году украинцы искали информацию, связанную с коронавирусом и смотрели шоу "Холостячка". Более подробно читайте по ссылке.

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