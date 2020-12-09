В 2020 году Нацполиция разоблачила более 14 тысяч коррупционных правонарушений

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В текущем году Национальная полиция разоблачила более 14 тысяч коррупционных правонарушений. В частности, они были разоблачены сотрудниками Департамента стратегических расследований Главного следственного управления и других подразделений Национальной полиции Украины в рамках мер, нацеленных на противодействие организованным группам и преступным организациям в органах государственной власти и местного самоуправления, мероприятий по ликвидации преступных схем, направленных на легализацию доходов, полученных в результате преступной деятельности организованных групп и преступных организаций, передает пресс-служба ведомства.

Сейчас сообщено о подозрении 2821 служащему.

В течение 10 месяцев на рассмотрение суда с обвинительным актом полицейские направили уголовные производства по совершенным 3180 уголовным коррупционным правонарушениям. Из них 176 были совершены в составе организованной группы и преступной организации.

Сумма убытков составляет более 2 миллиардов гривен. Сейчас обеспечено возмещение убытков на сумму 774,5 миллиона гривен.

Кроме того, среди уголовных коррупционных правонарушений, расследование которых уже закончено, 563 – совершены в бюджетной сфере. Также 224 коррупционных правонарушения - в финансово-кредитной системе, 109 – в сфере земельных отношений, 77 - в банковской системе, 76 – в сфере транспорта, 62-в сфере здравоохранения и тому подобное.

Сейчас следователи полиции уже закончили расследование в 1594 фактах коррупционных правонарушений по ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, в 193 – по ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УКУ, 168 – по ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) УКУ и других.

В частности правоохранители сообщили о подозрении экс-замминистру оборонного ведомства по делу о поставках некачественных бронежилетов.

В мае следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины задержали ректора и одного из проректоров харьковского университета за получение неправомерной выгоды от частного предпринимателя.

В Харьковской области заместителю директора департамента Харьковского городского совета сообщено о подозрении за растрату более 800 тысяч гривен государственных средств, выделенных на освещение жилых домов.

На Волыни чиновники лесного хозяйства предстанут перед судом за нанесение государству 17 миллионов гривен убытков. Они допустили незаконную порубку лесных насаждений на территории общезоологических заказников местного значения.

Кроме того, в течение 10 месяцев этого года органами Национальной полиции зарегистрировано 2788 фактов, связанных со взяточничеством. Из которых 710 - получение неправомерной выгоды. О подозрении сообщено 1366 лицам.

Отдельно в Киеве задержан прокурор местной прокуратуры при получении 100 тысяч долларов США.

Нацполиция

Также непосредственно Департаментом стратегических расследований Нацполиции и его территориальными подразделениями зафиксировано 475 фактов получения неправомерной выгоды, из которых 184 факта с суммой более 10 тысяч грн, 100 - с суммой свыше 30 тысяч гривен и 60 – более 100 тысяч гривен.

По этим фактам уже сообщено о подозрении 334 лицам. В частности 29 должностным лицам городских советов, 5 должностным лицам ОГА, 4 должностным лицам областных советов, 7 городским главам и их заместителям, 6 должностным лицам РГА и 27 председателям сельских советов. Общая сумма задокументированных взяток составила 29,6 миллиона гривен.

Нацполиция

Кроме того, в этом году Национальная полиция направила на рассмотрение суда более 11 тысяч протоколов о коррупции. Из них более 8,3 тысячи уже рассмотрено, на правонарушителей наложено штрафов на 4,7 млн грн.