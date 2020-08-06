В 10 областях Украины могут усилить карантин: Кто в зоне риска
О вероятности возвращения жесткого карантина заявил и мэр города Киева Виталий Кличко
По состоянию на сегодня к ослаблению карантина не готовы 10 областей Украины. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения.
"На сегодня, 6 августа, не готовы ослабить карантин 10 областей. Если ситуация не стабилизируется, то на завтрашнем заседании комиссии ТЭБ и ЧС могут принять решение об усилении карантинных ограничений в том или ином регионе", - отмечается в сообщении ведомства.
Так, сейчас показателям Минздрава относительно заболеваемости COVID-19 не соответствуют такие области:
- Волынская область,
- Житомирская,
- Закарпатская область,
- Ивано-Франковская,
- Одесская,
- Ровенская,
- Харьковская область,
- Хмельницкая область,
- Черниговская.
Примечательно, незадолго до этого о вероятности возвращения жесткого карантина заявил и мэр города Киева Виталий Кличко. Это связано с очередным антирекордом заболеваемости - за прошедшие сутки коронавирус в столице диагностировали еще у 180 человек, трое умерли.
Всего в Украине за минувшие сутки обнаружили 1318 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в Украине зафиксировали 76 808 случаев COVID-19, из них 1819 летальных, 42 524 пациента выздоровели.