Уже 3 дня обещают, что будут самолеты: Украинка, которая вынужденно находится в Египте, рассказала о попытках вернуться

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Местные гиды говорят, что на этот момент в Египте находятся 60 тысяч иностранцев, которые хотят уехать

Много людей, которые находились на отдыхе в Египте, не могут вернуться к себе на родину.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения из Египта сообщила корреспондентка "Радио Свобода" Антонина Маровди.

Антонина Маровди отметила, что она не находится в изоляции в Египте, а просто не может оттуда выехать. Местные гиды говорят, что на этот момент в Египте находятся 60 тысяч иностранцев, которые хотят уехать, рассказала Антонина Маровди. Она добавила, что украинцам уже три дня обещают, что они смогут вернуться, что будут самолеты, однако каждый вечер, когда люди приходят, чтобы узнать, когда вылет, их просят прийти на следующий день.

Антонина Маровди сообщила, что, по информации гидов, вчера отдельные туроператоры встречали туристов. Людям обещают, что они вернутся вовремя, более того, туристам обещают "горящие" туры, отметила она.

"По той информации, которой я владею, от представителей туроператоров, с которыми я здесь могу общаться, они говорят, что это – неправда, то есть гарантировать возврат людям никто не может. Поэтому я очень прошу людей, у которых есть путевки, которые думают выезжать сегодня-завтра, трижды подумать, нужно ли это им, смогут ли они вернуться домой и тому подобное. Думайте, пожалуйста", – отметила Ирина Маровди.

Напомним, по состоянию на 16 марта, со времени появления коронавируса COVID-19 в мире зарегистрировали 169 387 случаев заражения инфекцией, из которых 81 тысяча в Китае. Согласно данным, от нового корнавируса смогли вылечиться 77 257 человек, от заражения умерли 6 513 пациентов.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 9:30 утра 16 марта было подтверждено уже 5 случаев заражения коронавирусом.

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