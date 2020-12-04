Ужасы, комедия и отечественное кино: Что можно посмотреть на украинских киноэкранах в выходные

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В Украине закончился "карантин выходного дня", и это означает, что в субботу и воскресенье украинцы смогут вернуться в кинотеатры. Уже завтра киноманы смогут насладиться фильмами на большом экране, а пока список лент, которые вышли в прокат.

"Мать апостолов"

Военная драма. Украина, 2020

Режиссер: Заза Буадзе ("Красный", "Позывной "Бандерас")

Отечественный полнометражный фильм с бюджетом в 21 млн грн принадлежит к категории "патриотическое кино", но он не рассказывает о политике и войне, а вместо этого сосредоточен на судьбе простой женщины, которая жаждет спасти своего сына.

Когда София Кулик узнает, что транспортный самолет, которым управлял ее сын, был сбит в зоне АТО, она отправляется в самое пекло войны, чтобы попасть на место падения. Дело в том, что когда самолет загорелся, командир приказал всем катапультироваться, а сам стал уводить борт подальше от села, на которое тот падал. Остался ли он жив, погиб или попал в плен? Женщине хочется верить, что ее сын жив и она обязательно должна его найти. Ради его спасения Софии придется пройти сквозь опасные испытания, враждебную ненависть и угрозы. Она и не догадывается, на что способна и как изменит ее эта дорога. И она еще не знает, что самоотверженная материнская любовь способна спасать даже пропащие души врагов.

"Дублерша"

Комедия из жизни голливудских звезд. США, 2020

Режиссер: Джейми Бэббит

Кинозвезду Кэнди Блэк после очередной пьяной выходки заставляют пройти строгий курс реабилитации. Именно поэтому она нанимает дублершу, которая частенько подменяла ее на съемочной площадке, чтобы та прошла курс вместо нее. Однако все так закручивается и дублерша начинает подменять Кэнди в других сферах жизни. Иногда ей это удается даже лучше, чем оригиналу.

Следует заметить, что голливудская звезда Дрю Бэрримор в этом фильме играет сразу две роли. Кроме этого, комедию "Дублерша" актриса сама же и спродюсировала.

"Звонок. Последняя глава"

Ужасы. Япония, 2019

Режиссер: Хидео Наката

Вот и вышел на экраны финальный фильм знаменитой кинофраншизы "Звонок", снятой по мотивам знаменитого одноименного романа Кодзи Судзуки. На этот раз фильма рассказывает о событиях через 20 лет после событий фильма "Звонок 2".

Женщина пытается убить свою малолетнюю дочь, считая ее новым воплощением Садако, устроив в квартире поджог, но сама погибает в пожаре. Через некоторое время девочку находят на улице и отправляют в больницу, где работает молодой психолог Маю Акикава.

Полиции не удается разговорить маленькую пациентку, но Маю замечает, что та обладает психокинетическими способностями. А в это время младший брат Маю, который является видеоблогером и ведущим развлекательного канала, решает для увеличения количества просмотров пойти в сгоревшую квартиру, где, по слухам, живут привидения.

"Осторожно, Кенгуру!"

Комедия. Германия, 2020

Фильм с несколько "наркоманским" сюжетом и рейтингом 16+. Однажды на пороге квартиры главного героя - бедного и неуверенного в себе музыканта, появляется Кенгуру. Быстро убедив Марка, что вместе им будет гораздо веселее, животное оперативно переезжает в его холостяцкое жилище.

Именно с этого времени австралийское животное начинает править жизнью Марка, задавая ему философские вопросы и причиняя различные неприятности. В то же время Кенгуру помогает мужчине справиться с застенчивостью и, наконец, завоевать внимание любимой девушки. Кенгуру даже удается стать местным героем, раскрыв заговор строительной мафии.

Напомним, ранее стало известно, что следующая, 93-я церемония награждения премии "Оскар", которую перенесли с 28 февраля на 25 апреля 2021 года, состоится вживую.