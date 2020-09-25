УЗ открывает продажу билетов по четырем станциям

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В компании также напомнили о закрытии для посадки станции в Тернополе

По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям "Укрзализныця" открывает продажу билетов на поезда до и со станций Славута-1, Чоп, Волочиск и Ларга. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Купить билеты до указанных станций и обратно можно на поезда, которые будут следовать с 00:01 28 сентября 2020 года:

№ 43/44 Киев — Ивано-Франковск;

№ 46/45 Ужгород — Лисичанск;

№ 81/82 Киев — Ужгород;

№ 88/87 Ковель — Новоалексеевка;

№ 98/97 Ковель — Киев;

№ 108/107 Одесса — Ужгород;

№ 117/118 Киев — Черновцы;

№ 122/121 Николаев — Ровно;

№ 136/135 Черновцы — Одесса;

№ 601/602 Львов — Тячев.

В компании добавили, что временно отменена посадка на станции Тернополь (разрешена только высадка пассажиров). Также до и со станции Тернополь не будут продаваться билеты на такие поезда:

№ 12/11 Одесса — Львов;

№ 21/22 Харьков — Трускавец;

№ 41/42 Днепр — Трускавец;

№ 49/50 Киев — Трускавец;

№ 81/82 Киев — Ужгород;

№ 86/85 Львов — Новоалексеевка;

№ 108/107 Одесса — Ужгород;

№ 110/109 Львов — Херсон;

№ 136/135 Снятын — Одесса — Черновцы;

№ 715/716 Киев — Львов.

"В случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее 1 часа после его отправления со станции, указанной в проездном документе, возврат платежей за такие проездные документы производится в полном объеме в пунктах продажи или онлайн в личном кабинете пользователя", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" из-за коронавируса отменила один из поездов в аэропорт "Борисполь".