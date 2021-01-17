УЗ готовится возобновить сообщение с прилегающими к Крыму территориями

УЗ планирует восстановить железнодорожное сообщение с прилегающими к Крыму территориями Фото из открытых источников

В компании подчеркнули, что все ограничения являются негативным фактором для экономики

"Укрзализныця" планирует восстановить железнодорожное сообщение с территориями, которые граничат с временно оккупированным Крымом, ведь ограничения по перевозкам являются негативным фактором для экономики Украины. Об этом 16 января вечером сообщил глава компании Владимир Жмак в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы работаем над тем, чтобы восстановить сообщение с прилегающими к Крыму территориями. К сожалению, в сам Крым мы заехать не можем", — отметил Жмак.

Также глава правления УЗ подчеркнул, что прекращение пассажирского сообщения с неподконтрольными Украине территориями и Россией не выгодно как с гуманитарной, так и с экономической точки зрения.

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"С экономической точки зрения все эти ограничения являются негативным фактором для нашей экономики. Мы потеряли транзитные грузы, мы потеряли пассажирское сообщение, естественно это сказывается на наших экономических показателях", — пояснил Владимир Жмак.

Напомним, в декабре прошлого года "Укрзализныця" запустила поезд из Киева в прифронтовую Авдеевку Донецкой области. В компании заверили, что поезд будет курсировать ежедневно по графику.