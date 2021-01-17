УЗ готовится возобновить сообщение с прилегающими к Крыму территориями
В компании подчеркнули, что все ограничения являются негативным фактором для экономики
"Укрзализныця" планирует восстановить железнодорожное сообщение с территориями, которые граничат с временно оккупированным Крымом, ведь ограничения по перевозкам являются негативным фактором для экономики Украины. Об этом 16 января вечером сообщил глава компании Владимир Жмак в эфире телеканала "Украина 24".
"Мы работаем над тем, чтобы восстановить сообщение с прилегающими к Крыму территориями. К сожалению, в сам Крым мы заехать не можем", — отметил Жмак.
Также глава правления УЗ подчеркнул, что прекращение пассажирского сообщения с неподконтрольными Украине территориями и Россией не выгодно как с гуманитарной, так и с экономической точки зрения.
"С экономической точки зрения все эти ограничения являются негативным фактором для нашей экономики. Мы потеряли транзитные грузы, мы потеряли пассажирское сообщение, естественно это сказывается на наших экономических показателях", — пояснил Владимир Жмак.
Напомним, в декабре прошлого года "Укрзализныця" запустила поезд из Киева в прифронтовую Авдеевку Донецкой области. В компании заверили, что поезд будет курсировать ежедневно по графику.