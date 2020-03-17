УЗ будет возвращать деньги за билеты на отмененные поезда в течение месяца

"Укрзализныця" вернет деньги в полном объеме

АО "Укрзализныця" с 18 марта прекращает внутреннее пассажирское сообщение через карантин в связи с распространением коронавируса в Украине, билеты на отмененные поезда можно вернуть в течение месяца. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

"Укрзализныця" с 18 марта приостанавливает внутреннее пассажирское сообщение. Билеты на отмененные поезда можно будет вернуть в течение месяца. "Укрзализныця", начиная с 12:00 часов 18 марта, временно прекращает перевозку пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения (пригородном, городском, региональном и дальнем). Поезда выполнят последние рейсы по графику курсирования 17 марта. Компания компенсирует пассажирам полную стоимость проездных документов на все отмененные из-за введения карантина рейсы – без взимания дополнительных сборов", - сообщил Криклий.

Кроме того, министр отметил, что "Укрзализныця" продлила срок возврата билетов до одного месяца от даты отправления отмененного поезда.

"Когда бы вы не обратились в течение отведенного времени, средства будут возвращены в полном объеме. Билеты, приобретенные через Интернет, возвращаются через онлайн сервисы", - добавил Криклий.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял решение о ограничения пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавірусної инфекции.