"Уверен в своей безнаказанности". Как на журналистку NewsOne напали в прямом эфире

NEWSONE

Националисты использовали день памяти Голодомора для нападения на журналистку в центре Киева. Неизвестный атаковал репортера телеканала NewsOne и ударил ее.

Полиция открыла дело, но нападавшего не задержала. И, как показывает практика похожих нападений, ответственности за них никто не несет. Даже если им предъявляются подозрения.

Об этом говорится в материале "Страны".

Как произошло нападение

Вчера, 28 ноября журналистка NewsOne Виолетта Товкес вела репортаж их киевского Парка Славы. Там проходили мероприятия в память о Голодоморе.

Во время эфира к Виолетте подбежал неизвестный в маске и капюшоне, ударил девушку по руке, чтобы выбить микрофон. Но с первой попытки это не удалось - упала только поминальная свечка. Тогда он вырвал прибор из рук журналистки и разбил его об асфальт с криками "Это рашистский канал!".

Затем он толкнул девушку, выкрикнул еще несколько оскорблений и ушел. Попытки задержать нападавшего никто не сделал.

Лицо радикала, повторимся, было почти полностью закрыто, вот как он выглядел в момент нападения.

Нападение на Виолетту Товкес NEWSONE

То есть журналистку ударили, а потом отобрали профессиональное оборудование и повредили его. Причем в ходе исполнения служебных обязанностей. Что полностью соответствует статье 171 УК - воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Наказывается штрафом, арестом или тюремным заключением на срок до трех лет.

Позже Виолетта Товкес записала видео, в котором рассказала, что делом занимаются правоохранители, а у нее уже есть понимание, к какой организации принадлежит нападавший.

"Есть еще одна деталь. На заставке телефона была картинка, которая, скорее всего, говорит о принадлежности этого человека к одной из организаций. Пока что ничего говорить не буду, но это очень интересная деталь, которая поможет зацепиться, в каких краях искать этого человека", - сообщила журналист.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Виолетта Товкес (@violettatovkes)

Телеканал NewsOne также обратился в правоохранительные органы. А также объявил вознаграждение за информацию о нападавшем.

Реакция властей и перспективы приговора

Позже вечером полиция сообщила, что завела уголовное дело по статье 171, часть первая. И сейчас занимается поиском нападавшего.

Также копы опросили свидетелей и сняли записи с камер видеонаблюдения в парке. И пока на данный момент это всё.

Нацполиция

Впрочем, пока есть большие сомнения, что нападавшего, даже если его разыщут, смогут довести до приговора.

В 2018 года на журналистку NewsOne Дарину Билеру напала националистка Елена Слюсар. Она несколько раз ударила девушку в прямом эфире.

Однако с тех пор минуло два года, но приговора нападавшей до сих пор нет. Хотя подозрение ей по уголовной статье объявили почти сразу. Суд постоянно переносят (как и в деле с убитым Олесем Бузиной).

Интересно, что ранее лидер "Братства" Дмитрий Корчинский грозил пострадавшей журналистке расправой, если Елену Слюсар посадят.

Та же история с нападением на журналиста "Страны" Влада Бовтрука, которое произошло летом 2019 года. Несмотря на то, что нападавший сразу был установлен, а дело было расследовано и передано в суд, заседания регулярно переносится.

Но вернемся к NewsOne. В целом на журналистов этого телеканала было уже много нападений - как во времена Порошенко, так и при Зеленском. Никто обвинительных приговоров не получил.

После избрания Зеленского президентом телеканал выпустил обращение к международным структурам.

"Ни одно уголовное дело, связанное с избиениями журналистов NewsOne, не было завершено - никто не наказан за физическое насилие над нашими сотрудниками. Чувствуя свою безнаказанность и пользуясь "крышеванием" со стороны так называемых правоохранительных органов, правые радикалы становятся все наглее, а их поступки в отношении независимых СМИ и журналистов - все агрессивнее", - говорится в заявлении телеканала.

Как видим, все то же самое продолжается и сейчас.

Показательна также реакция президента. Которой собственно нет. Хотя ранее Зеленский специально комментировал поджог автомобиля программы "Схемы" и заверял, что виновных найдут. То есть для президента журналисты, как и для его предшественника, делятся на "правильных" и "неправильных".

"Молчание - знак согласия". Реакция Сети

Именно об этом - делении журналистов на "хороших" и "плохих" как первопричине избиений - заявил глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

"Нападение на журналистку телеканала NEWSONE Виолетту Товкес в прямом эфире является возмутительным. Ответственность за агрессию несут те украинские политики, которые делят журналистов на "правильных" и "неправильных", и поощряют вражду к "не таким" СМИ. Национальный союз журналистов Украины приветствует оперативное открытие следователями Национальной полиции уголовного производства по факту нападения. Важно, что сразу преступление квалифицировано по "журналистской" статье Уголовного кодекса - 171. Нападающий сознательно атаковал съемочную группу телеканала и применил силу к журналистке", - говорится в сообщении.

"Никакого оправдания преступления нет. Журналисты в Украине не должны бояться выполнять свои профессиональные обязанности и прятать микрофоны или логотипы своих СМИ. Публика, которая нападает на журналистов, должна получать от государства жесткое наказание. А политики, которые сеют вражду, должны подвергаться общественному осуждению", - говорится в тексте сообщения.

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Адвокат Елена Лукаш также обращает внимание на то, что Зеленский промолчал.

"Это нецивилизованная форма выяснения отношений и игры в демонстративное насилие. Это бросает тень на репутацию Украины".

Владимир Зеленский незамедлительно отреагировал на нападение на журналиста #NewsOne.

Шучу.

Это он о поджоге крыши дома родителей Шабунина. Про журналиста, про пострадавшую девушку молчит.

А молчание – знак согласия"

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Также Елена Лукаш считает, что такие нападения происходят из-за безнаказанности.

"Отморозок, напавший на журналиста NewsOne, на девушку спокойно ведущую репортаж, только по одной причине - он уверен в своей безнаказанности.

Эту уверенность щедро подарили ему "новые лица" и их предводитель.

"Я ваш приговор", - было сказано нам, а не этим бандформированиям. Это ещё кто-то не понял?", - написала юрист.

А телеведущая Наталья Влащенко обращает внимание, что никто за журналистку не заступился.

"Посмотрела видео нападения на журналистку.

Обратила внимание: в двух метрах стоит толпа особей мужского рода, а это напавшее чучело спокойно удаляется.

Не спрашивайте, почему мы так живем.

Ответ- в этой сцене".

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Телеведущая Снежана Егорова пишет, что еще какое-то время назад такое было бы вообще невозможно, а теперь люди принимают это как должное.

"Меня больше поразило самообладание этой девушки, как она ещё смогла после этого что-то произнести... Я в шоке! Я бы наверное впала в ступор или плакала бы навзрыд... Вот чем отличается каждое следующее поколение, стремительно удаляющееся от нормальной, человеческой жизни, где не у всех, конечно, но все же была совесть и представление о чести, даже отдаленное".