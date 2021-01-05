Увеличилось количество украинцев, попадающих в больницы с тяжелой формой COVID-19, - Голубовская

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После новогодне-рождественских праздников ожидается новый всплеск COVID-19, а в стационарах уже на этом этапе увеличилось количество "тяжелых" больных. Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщила ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская.

Эксперт рассказала, что в больницах действительно наблюдается постепенное уменьшение количества поступающих пациентов с коронавирусом. Уменьшение нагрузки началось где-то в начале декабря.

"Потому что октябрь-ноябрь – это был полный коллапс. Некуда было их класть, огромные поступления, открывались все новые и новые отделения", – отметила Голубовская. Она указала, что сейчас ситуация более спокойная, однако количество украинцев, которые попадают в больницы с тяжелой формой COVID-19, наоборот, увеличилось.

"Из тех поступивших где-то треть "тяжелых" и очень "тяжелых", которые требуют повышенного ресурса", – подчеркнула врач.

Она пояснила, что речь идет не только о больных с более сложным течением инфекции, но и о пациентах, которым требуется длительная медицинская помощь.

"Мы их называем "зависшие" пациенты. Мы стабилизируем состояние, они перестают ухудшаться, а потом вот такими тяжелыми остаются очень долго – до месяца и больше", – рассказала Голубовская. Такие инфицированные требуют огромного медицинского ресурса и кислородного обеспечения. "В этом основная трудность стационаров", – указала инфекционист.

Уменьшение фиксируемого количества заболевших в Украине наблюдается примерно с 28 ноября – тогда был установлен последний отрицательный рекорд в 16 294 больных. По словам Голубовской, причин спада статистики COVID-19 несколько.

"Возможно, это связано и с эпидемиологией этого заболевания. Пик мы всегда прогнозировали на ноябрь-декабрь", – отметила врач. По прогнозам, весной COVID-19 не исчезнет, но заметно ослабнет. "По крайней мере, мы надеемся на это. Хотя этот коронавирус показывает, что далеко не все прогнозы сбываются", – сказала инфекционист.

Второй немаловажной причиной она назвала то, что большое количество больных либо не обращаются за медицинской помощью, "чтобы не создавать себе проблем", и не тестируются, либо же сами семейные врачи не направляют подопечных на ПЦР. "Семейные врачи взяли моду не направлять больных на тестирования... Ставят какую угодно пневмонию, только не коронавирусную", – отметила Голубовская.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что после новогодних праздников в Украине существует вероятность роста числа больных коронавирусом. По его словам, кроме возможного роста больных COVID-19, ожидается рост сезонной заболеваемости гриппом.