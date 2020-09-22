"Утечка глобального масштаба": Журналистка анонсировала публикацию новых материалов FinCEN

Татьяна Козырева Скриншот видео

В документах представлен весь спектр нарушителей закона, отметила Татьяна Козырева

Обнародованные бюро Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) материалы – это утечка глобального масштаба. Каждый из журналистов из 88 стран мира, которые их получили, находят историю этих данных о гражданах своей страны.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявила журналистка Татьяна Козырева.

Журналистка, комментируя обнародованные бюро Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) материалы, в которых говорится о подозрительных транзакциях, в том числе и украинских политиков и олигархов, отметила, что то, что журналисты получили доступ к таким данным, является беспрецедентным и уникальным.

"Это данные, которые получили более 400 журналистов из 88 стран мира, и каждый из них нашел историю этих данных о гражданах своей страны. Можно сказать, что эта утечка – глобального масштаба. В них фигурируют "криминальные авторитеты", люди, которые занимаются трафиком наркотиков, люди, которые занимаются продажей людей", – отметила Татьяна Козырева и добавила, что в документах представлен весь спектр нарушителей закона.

Журналистка объяснила, что такие документы не являются основанием для судебного иска. В частности, когда прокуроры в США получают такие данные, то не имеют права их использовать в качестве доказательств в суде, они должны провести собственные следственные действия.

Татьяна Козырева добавила, что объем документов немалый - материалы будут выходить всю неделю: "Мы ожидаем еще больше фигурантов и из Украины, и в принципе, еще очень много историй вас удивят, которые будут опубликованы".

Напомним, Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) 20 сентября вечером начал публикацию огромного массива данных FinCEN – подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями, и среди 20 первых фигурантов в нем оказались трое из Украины: Дмитрий Фирташ, Андрей Клюев и Игорь Коломойский.