Успеть до завтра: Украинские больницы в турборежиме оперируют пациентов

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С 18 марта операционные действия должны быть отложении в связи с введением карантинных мероприятий

Во вторник, 17 марта, в украинских больницах медики начали срочно проводить хирургические операции для пациентов, которые были запланированы на другие дни. Об этом сообщает Страна.иа.

Дело в том, что с 18 марта операционные действия должны быть отложении в связи’связи с введением карантинных мероприятий.

По словам женщины, маму которой сегодня прооперировали в первой узловой больницы железнодорожной станции "Дарница", в этот день хирурги проводят по 13 операций. У зв’связи с этим медики не успевают провести обходы всех пациентов и в панике пытаются успеть все. Кроме того, пациентов, которые перенесли несложную операцию и находятся в легком состоянии, пытаются как можно скорее перевести из реанимации в палаты. Это связано с тем, что в отделении интенсивной терапии не хватает места для всех больных.

Отмечается, что, обычно, после операции пациент находится в реанимационном отделении до утра следующего дня. Однако сегодня уже через несколько часов после завершения операционных действий людей переводят в палаты.

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"Врач после операции даже не успел выйти и сказать два слова, как прошла операция. Времени не было, он сразу на другую операцию побежал", - рассказала женщина.

По предварительной информации, с 18 марта больницу закроют на поступления больных, однако навещать родственников, которые там лежат, будут позволять.

"Мы очень хотели прооперировать маму сегодня, потому что через карантин операция бы перенеслась на неопределенный срок. Нам повезло, что сегодня успели. Завтра отделения начинают закрывать и людей отправляют в отпуск за свой счет, из медперсонала в больнице останутся единицы", - рассказала дочь прооперированной пациентки.

Напомним, недавно заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Минздраве не исключают продления карантина. По его словам, карантин продлится с учетом эпидемической ситуации у соседей, в странах ЕС и на территории Украины.