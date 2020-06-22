Усиление карантина в Украине: Какие запреты вернутся с 22 июня

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Сегодня, карантин усилят в Одессе

С сегодняшнего дня, 22 июня, в регионах Украины местная власть будет самостоятельно принимать решение про усиление карантина. Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.

Согласно постановлению, новая методика состоит из следующих пунктов:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения более 50%;

в учреждениях здравоохранения более 50%; среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов меньше, чем 24 на 100 тыс. населения в течение недели;

и ИФА-тестов меньше, чем 24 на 100 тыс. населения в течение недели; коэффициент выявления случаев коронавируса более 11%;

более 11%; показатель динамики роста случаев COVID-19 более 10%.

Показатели по COVID-19 могут усилить или ослабить карантин, в частности:

относительно проведения спортивных, культурных, религиозных и иных массовых мероприятий;

относительно деятельности учреждений, предоставляющих услуги по размещению;

относительно работы метрополитена;

относительно перевозки пассажиров во всех видах сообщений;

относительно посещения учреждений дошкольного образования;

относительно работы культурных учреждений, фитнес-центров и спортзалов.

Добавим, что с сегодняшнего дня уже усиливают карантин в Одессе. В частности, запрещают работать заведениям оздоровления, проводить массовые мероприятия. В общественном транспорте можно перевозить пассажиров только на местах для сидения.

Вместе с тем в Минздраве не исключают возможность усиление карантина в Закарпатской области.

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Напомним, за последние сутки в Украине зафиксировали 681 новый случай COVID-19, излечились 133 человека, а 10 человек стали жертвами болезни. Больше всего новых случаев подтвердили во Львовской (101), Ровенской (96) и Закарпатской (80) областях, в городе Киев (73).