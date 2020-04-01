Усиление карантина в Украине: Кабмин обнародовал список новых ограничений

Более жесткие меры ожидаются на период карантина - до 24 апреля

Фото: пресс-служба Кабмина

В условиях быстрого распространения коронавирусной инфекции на территории Украины Кабинет министров намерен ввести более жесткие требования к карантину. Об этом сообщает Правительственный портал.

"С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни предлагается ввести эффективную комбинацию профилактических медикаментозных мероприятий, среди которых: домашняя изоляция, социальное дистанцирование лиц в возрасте старше 60 лет, ограничение посещения парков и зон отдыха и прочее", - сказал на заседании правительства министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Итак, смотря на ежедневный рост количества больных COVID-19 в Украине более чем на 10%, и учитывая решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и опыт международной практики, правительство считает нужным ввести более жесткие требования по карантину.

Согласно сообщению, во время карантина, который продлится до 24 апреля 2020 г. на всей территории Украины ожидается будет действовать запрет на:

пребывание в общественных местах без маски или респиратора;

перемещение группой лиц более чем два лица, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

нахождение в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

посещение спортивных и детских площадок;

проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Все остальные нововведения будут обработаны с учетом предложений уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой и профильных министерств и ведомств

Напомним, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается в период между 15 и 25 апреля этого года.