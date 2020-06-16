Ушел из жизни отец экс-президента Порошенко

Его жизнь оборвалась на 85-ом году жизни

Алексей Иванович Порошенко Facebook-страница "Европейской Солидарности"

Во вторник, 16 июня, умер отец бывшего президента Украины Петра Порошенко - Алексей Иванович Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская Солидарность".

"Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, хлебороба, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого Президента Украины Алексея Ивановича Порошенко. Всю свою жизнь он посвятил служению Украине, развитию ее экономики, заботился о людях", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в партии выражают соболезнования Петру Порошенко и его жене Марине, всем родным и близким.

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Напомним, недавно на 82-м году жизни умер известный украинский композитор Мирослав Скорик.