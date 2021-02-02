Ушел из жизни известный украинский режиссер Сергей Проскурня
Причина смерти пока не уточняется
На 64-м году умер выдающийся украинский режиссер и культурный деятель Сергей Проскурня. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил экс-министр культуры Евгений Нищук.
"Это был не просто режиссер, выдающийся культурный деятель, философ... Я его называл наш Драматург... Трудно постичь масштабы событий, которых касалось его сердце и креатив..." - отметил он.
При этом Нищук не уточнил, что стало причиной смерти.
Справочно: Сергей Проскурня родился во Львове 28 ноября 1957 года. Украинский театральный режиссер, продюсер, лауреат премий Национального союза театральных деятелей Украины "Эксперимент" (2001) и имени Сергея Данченко (2017).
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