Ушел из жизни известный украинский режиссер Сергей Проскурня

Причина смерти пока не уточняется

"Это был не просто режиссер, выдающийся культурный деятель, философ... Я его называл наш Драматург... Трудно постичь масштабы событий, которых касалось его сердце и креатив..." - отметил он.

При этом Нищук не уточнил, что стало причиной смерти.

Справочно: Сергей Проскурня родился во Львове 28 ноября 1957 года. Украинский театральный режиссер, продюсер, лауреат премий Национального союза театральных деятелей Украины "Эксперимент" (2001) и имени Сергея Данченко (2017).

Ранее сообщалось, что в Одессе на 61-м году ушла из жизни актриса театра и кино Ирина Токарчук.