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Ушел из жизни известный украинский фотограф Виктор Марущенко

Виктор Марущенко Жаль фотографии Виктора Марущенко

Ему было 74 года

Сегодня, 29 сентября, на 75-м году жизни в Киеве умер известный украинский фотограф Виктор Марущенко. Об этом сообщил экс-нардеп Мустафа Найем в своем Telegram.

"Умер Виктор Марущенко. Последний раз виделись весной, в разгар карантина. Мы сидели на скамейке в парке, и Витя радовался великому успеху своей школы, рассказывал о своих планах; добрый, ироничный, большой... Мы даже договорились зимой в продолжение серии "Мамы" в "Зеркале недели" сделать проект "Родители"... Но потом дела, заботы, суета, а к тебе зайти так и не успел. Витя, дорогой, тебя будет очень не хватать! Спасибо за все, чем поделился", - написал Найем.

Справка:

Виктор Марущенко родился в 1946 году в Новосибирске, с 1951 года проживал в Киеве.

В 1975 году получил высшее техническое образование.

Он был участником более 60 персональных и групповых фотовыставок в Швейцарии, Германии, Франции, США, Канаде, Бразилии, Чили, Словакии и Украине. На 49-й Венецианской биеннале в 2001 году представил проект "Чернобыль".

Фотографии Марущенко находятся в коллекциях музеев, галерей и частных коллекционеров.

Также занимался преподавательской деятельностью, в 2004 году основал собственную школу фотоискусства.

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Напомним, 19 августа 2020 года умер выдающийся украинский ученый и изобретатель Борис Патон, которому был 101 год.

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