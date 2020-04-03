Уровень расчетов украинцев за комуслуги улучшилось на 1 марта, - Кабмин

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Уровень расчетов за тепловую энергию увеличился на 13%

В Министерстве развития общин и территорий Украины сообщили, что уровень расчетов украинцев за потребленные коммунальные услуги улучшился. Об этом сообщает пресс-служба відомства.

Как отметили в Департаменте экономики систем жизнеобеспечения проинформировали, по состоянию на 1 марта 2020 года уровень расчетов населения за потребленные услуги несколько улучшилось.

"Уровень расчетов за тепловую энергию увеличился на 13 процентных пунктов. Если на соответствующий период 2019 году он составлял 67%, то в этом году он составляет 81%", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в Минрегион после анализа части уплаты домохозяйствами в марте за потребленную услугу, отметили, что “ситуация не слишком плохая. Средний по Украине уровень расчета составляет 84,1%. Самый высокий показатель в городе Одесса, где потребители рассчитались на уровне 89%. В отношении тех предприятий, где показатели "просели" - призываю руководителей оживить агитационную работу среди населения, поскольку для водопроводно-канализационного хозяйства нынешняя ситуация - это вызов".

В министерстве также призвали провести активную агитационную работу с потребителями о необходимости своевременной оплаты коммунальных услуг, но исключительно придерживаясь правил карантина, в онлайн режиме.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров одобрил выделение жилищных субсидий категории граждан, которые потеряли работу из-за введения карантина.