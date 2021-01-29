Уровень госпитализации больных COVID-19 в Украине – катастрофический, – эпидемиолог

За сутки было протестировано 40 144 человек Фото из открытых источников

В Украине как не было, так и нет системы эпиднадзора, констатировал Андрей Александрин

Уровень госпитализации больных с коронавирусом на сегодня в Украине – просто катастрофический. Несколько дней назад, как свидетельствуют данные Минздрава, госпитализировали 64% от выявленных больных.

Об этом в эфире ток-шоу "COVID-19: Поддерживаем друг друга" на телеканале ZIK во время включения заявил эпидемиолог, глава Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин.

Медик подчеркнул, что статистика заболеваемости на коронавирус в Украине не отражает реальную картину.

"Почему? Мы имеем несколько данных. У нас официальные данные показывают, что значительно резко с середины декабря 2020 года начала снижаться заболеваемось COVID-19. Но при этом уровень госпитализации на сегодняшний день в Украине - просто катастрофический. Буквально несколько дней назад, по официальным данным Министерства здравоохранения, от количества выявленных за сутки было госпитализировано 64% людей. Это катастрофа на самом деле. Такого быть не может. Это говорит о том, что в Украине как не было, так нет системы эпиднадзора, которая показывает нам реальную картину", – сказал Андрей Александрин.

Эпидемиолог продолжил: "Поэтому на сегодняшний день, тем более, на новогодние праздники, как мы изначально говорили, внедрять локдаун не нужно. На новогодние праздники всегда уровень заболеваемости острыми респираторными заболеваниями падает среди населения. это связано с тем, что люди меньше общаются в больших коллективах, люди меньше пользуются общественным транспортом. И как раз на это время, время празднования, вводить локдаун было бессмысленно".

Напомним, по состоянию на утро 29 января в Украине на коронавирус COVID-19 заболели 1 211 593 человека, за минувшие сутки был подтвержден 5181 новый случай.

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