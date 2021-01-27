live
Новости » Общество Читати новину українською

Уровень бедности в Украине превышает 50%, - демографы

Фото из открытых источников

Показатель уровня бедности, который вычисляют в Институте демографии, привязан к прожиточному минимуму

По данным Института демографии им. М. В. Птухи НАНУ, уровень бедности в Украине превышает 50%. Об этом заявила директор Института Элла Либанова в интервью LIGA.net.

"По данным первого полугодия 2020 года, это последние данные Госстата о доходах и потреблении, по которым мы ведем мониторинг, уровень бедности составляет 51%. Сейчас, вероятно, выше", - отметила Либанова.

Она добавила, что показатель уровня бедности, который исчисляют в институте, привязан к прожиточному минимуму - 3845 грн в месяц на человека ("официальный" прожиточный минимум, установленный государством, - 2027 грн).

"Речь идет о том же наборе товаров и услуг, который используется при исчислении "официально установленного" прожиточного минимума, но Минсоц учитывает цены ежемесячно", - сказала директор Института демографии.

Элла Либанова отметила, что показатели бедности в год коронавирусной пандемии выросли, ведь многие люди потеряли работу и, соответственно, доходы.

Новости по теме: 80% пенсионеров в Украине живут за чертой монетарной бедности, - омбудсмен

Напомним, ранее народный депутат Украины от партии "Слуга народа", глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что в госбюджете на 2021 год средств, чтобы существенно решить проблему бедности, не предусмотрено

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Кабмин Шмыгаля могут отправить в отставку для снижения народного недовольства, - Илья Кива Шмыгаль заявил о реализации 8 шагов для уменьшения тарифов в Украине: О чем идет речь Законопроект о референдуме и доклад Шмигаля: Что рассмотрит Рада на следующей неделе На сессии Славянского горсовета депутаты призвали премьер-министра Шмыгаля уйти в отставку
Loading...

программы канала ZIK

Трагедия Холокоста. Замена державтопарку США. Контрабанда хамелеонов | #Новости | 27.01.20
Илья Кива | Ток-шоу
Геннадий Москаль | Ток-шоу
Тарифы и референдум. Судебная система. Рейтинг
Тарифы раздора. Локдаун VS Экономика. Легализация оружия? | Ток-шоу