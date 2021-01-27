Уровень бедности в Украине превышает 50%, - демографы

Показатель уровня бедности, который вычисляют в Институте демографии, привязан к прожиточному минимуму

"По данным первого полугодия 2020 года, это последние данные Госстата о доходах и потреблении, по которым мы ведем мониторинг, уровень бедности составляет 51%. Сейчас, вероятно, выше", - отметила Либанова.

Она добавила, что показатель уровня бедности, который исчисляют в институте, привязан к прожиточному минимуму - 3845 грн в месяц на человека ("официальный" прожиточный минимум, установленный государством, - 2027 грн).

"Речь идет о том же наборе товаров и услуг, который используется при исчислении "официально установленного" прожиточного минимума, но Минсоц учитывает цены ежемесячно", - сказала директор Института демографии.

Элла Либанова отметила, что показатели бедности в год коронавирусной пандемии выросли, ведь многие люди потеряли работу и, соответственно, доходы.

Напомним, ранее народный депутат Украины от партии "Слуга народа", глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что в госбюджете на 2021 год средств, чтобы существенно решить проблему бедности, не предусмотрено.