Ураганный рост больных COVID-19: Степанов рассказал, будет ли в Украине полный локдаун

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

Ни одна страна мира просто не выдержит такого локдауна, который был в Украине весной, когда останавливали даже транспорт

Украинская экономика не выдержит еще одного локдауна, поэтому при увеличении количества больных COVID-19 в стране будут вводиться дополнительные ограничительные меры.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Максим Степанов отметил, что ситуация с распространением коронавируса в Украине достаточно критическая, и все угрозы, о которых он говорил во время выступления в Верховной Раде, они есть, это все правда.

"Мы сейчас наблюдаем такое ураганное увеличение больных, ураганное распространение коронавирусной болезни. У нас растет количество больных, у нас растет количество людей, которые находятся на больничных койках. На сегодняшнее утро это уже больше 27 тысяч", – сказал министр и добавил, что в целом на сегодня в Украине подготовлено 52 тысячи коек для больных коронавирусом, в планах подготовить еще 20 тысяч.

Вместе с тем Степанов отметил, что Минздрав начал разворачивать "мобильные госпитали". Но, подчеркнул чиновник, в этом всем есть предел, нет ни одной страны в мире, которая могла бы постоянно увеличивать количество коек для больных COVID-19.

Также Степанов ответил на вопрос ведущей, будет ли в Украине введен тотальный карантин:

"Мы никогда не говорили о полном локдауне. Мы должны понимать, что никакая страна просто не выдержит такой же локдаун, который у нас был весной, когда останавливается все, включая транспорт. Мы не выдержим экономически, наши граждане останутся без работы. Вместо этого мы можем вводить дополнительные ограничения, то, что мы сейчас делаем. Но в то же самое время мы всегда ищем баланс между ограничениями и улучшением ситуации с точки зрения эпидемиологии, имею в виду, в том числе, "карантин выходного дня", – отметил министр здравоохранения.

По словам Максима Степанова, ограничения вводятся для того, чтобы "разорвать цепь передачи болезни, уменьшить количество больных и уменьшить количество людей, которые попадают в больницы".

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Напомним, по состоянию на 5 ноября в Украине подтвердили 430 467 случаев коронавирусной болезни, за минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 9850 человек. За минувшие сутки заболели 369 детей и 514 медработников, в медучреждения госпитализировали 1269 человек, также 193 человека умерли.

Добавим, недавно министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине могут ввести карантин он подчеркнул, что Минздрав будет просить Кабинет министров усилить карантинные ограничения в стране.