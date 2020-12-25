Управделами УПЦ в день Спиридона Чудотворца приехал в Северодонецк поддержать верующих УПЦ

Фото из открытых источников

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в Северодонецкой епархии возглавил торжества в день престольного праздника кафедрального собора Рождества Христового, придел которого освящен в честь святителя Спиридона Тримифунтского. Как сообщает Центр информации УПЦ, торжества проходят в дни 10-летия архиерейской хиротонии митрополита Северодонецкого и Старобельского Никодима.

"В дни ожидания Рождества особую молитвенную поддержку хочется оказать верующим Украинской Православной Церкви, которые проживают на территории Северодонецкой и Старобельской епархии. Приходы нашей Церкви находятся по обе стороны разграничения.

Прекращение войны на Донбассе должно произойти, прежде всего, в сердцах людей. Дни Рождественского поста - лучшее время для того, чтобы победить в своей душе ненависть. Взаимное прощение и молитва за ближнего - путь к миру", - сказал управделами УПЦ.

Вместе с тем владыка отметил, что Церковь бережет душу каждого и защищает всех верных.

"Евангелие и многовековой опыт Церкви помогают понять, что только любовь может изменить человека, значит способна изменить мир", - подчеркнул митрополит Антоний.

Фото из открытых источников

Напомним, что 28 сентября этого года, на Донбассе, в Святогорской Лавре начал свою работу международный гражданский Форум "ЛЮДИ МИРА", который состоялся по Благословению Священного Синода Украинской Православной Церкви:

В Северодонецке за Божественной литургией молились архиереи, духовенство и множество верующих УПЦ.

Были вознесены сугубые молитвы о прекращении эпидемии коронавируса, о больных и врачах.

Фото из открытых источников

Северодонецкая и Старобельская епархия Украинской Православной Церкви образована в 2007 году, ее приходы ныне находятся по обе стороны линии разграничения сторон в зоне ООС на востоке Украины.

Святитель Спиридон Тримифунтский жил на Кипре в конце III — первой половине IV века.

Все свои средства отдавал на нужды ближних, за это Господь вознаградил его даром: он исцелял неизлечимо больных и изгонял бесов. После смерти жены, в царствование императора Константина Великого, был избран епископом города Тримифунта. Вошел в историю христианства, доказав на I Вселенском Cоборе триединую сущность Бога: десницей сжал кирпич, из которого мгновенно истекла вода, вверх взметнулось пламя, а в руке осталась глина. Это было наглядным доказательством единства Святой Троицы. Спиридона чтят как помощника в умягчении сердец, прекращении распрей, в даровании христианской любви. В Греции изношенные башмачки Спиридона уже много веков разрезают на мелкие кусочки и раздают верующим.