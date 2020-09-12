УМХ заявляет о возможном силовом захвате

Украинский медиа холдинг Фото из открытых источников

Украинский Медиа Холдинг предостерегает структуры Игоря Коломойского от возможного силового захвата холдинга до подписания соглашения. Об этом говорится в заявлении УМХ, передает "Корреспондент". Далее текст заявления подаем дословно:

В пятницу, 11 сентября, на официальном сайте Агентства по розыску и менеджмента активов (далее АРМА) было опубликовано сообщение об объявлении победителя конкурса по отбору управляющего активами Украинского Медиа Холдинга (Протокол № 31 от 10 Сентябрь 2020). Тендерный комитет АРМА большинством голосов принял решение об избрании победителем конкурса ООО 1 + 1 Интернет.

Считаем, что данное решение было принято с нарушением норм действующего законодательства Украины, и при сговоре руководства АРМА и владельцев победителя.

1) Как уже отмечалось со стороны АРМА было допущено грубое нарушение действующего законодательства Украины, которое заключается в неисполнении последним предписаний части второй статьи 21 Закона О Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, согласно которым активы подлежат передаче в управление определенном по результатам конкурса юридическим лицам или физическим лицам - предпринимателям в порядке, установленном законодательством о государственных (публичных) закупок.

То есть, активы передаются в управление субъектам (юридическим лицам или ФЛП), которые были определены в порядке, установленном законодательством о государственных (публичных) закупках.

Закон Украины О государственных закупках предусматривает проведение закупок исключительно через электронную систему Прозорро, в которой в открытом доступе должна размещаться тендерная документация заказчика (то есть АРМА) и тендерные предложения участников конкурса.

Указанное требование соблюдено АРМА не было.

2) из протокола № 31 от 10 сентября 2020 года следует, что одной из причин неизбрания участника ООО Издательство Украинский Медиа дом стало якобы связанность последнего с холдингом УМХ, активы которого и передаются в управление (заявление Бочоришвили В. Г.).

Во-первых, доказательной базой указанной тезисы, как это ни комично выглядит, есть "статья на сайте Interfax" и необоснованное заявление, прямо заинтересованного лица-участника и победителя конкурса, ООО 1+1 Интернет, что само по себе ставит под сомнение объективность и профессионализм членов тендерного комитета.

Во-вторых, даже если это было бы правдой, никакого ограничения для участия в конкурсе лиц, связанных с холдингом УМХ действующее законодательство не содержит, а АРМА не наделен полномочиями устанавливать такие ограничения.

3) Конечно, при таких существенных нарушениях в ближайшие дни участниками конкурса по управлению активами УМХ, будет подано исковое заявление об оспаривании результатов конкурса от 11.09.2020 года.

Однако по имеющейся информации, еще даже до подписания Договора с "незаконным победителем", бывшими владельцами группы "Приват" планируется силовой захват холдинга УМХ, с целью уже на ближайших местных выборах использовать медийный ресурс холдинга для манипуляций информацией и продвижения конкретных политических сил.

Учитывая вышеизложенное, обращаемся к Президенту Украины (как гаранту Конституции, среди основных прав и свобод которой предусмотрена свобода СМИ), Кабинета министров Украины (центральный орган исполнительной власти, непосредственно управляющему АРМА) и правоохранительным органам (и просим считать это заявлением о совершении преступления и для выяснения обстоятельств сговора между руководством АРМА и владельцами (финальными бенефициариями) ООО 1+1 Интернет) с просьбой не допустить совершения преступления и защитить свободу слова от одной из политических сил накануне местных выборов.

Ранее политический и военный эксперт Юрий Дудкин заявлял, что события вокруг телеканала "112 Украина" свидетельствуют о том, что господин Коломойский начал сводить счеты со своими политическими соперниками.